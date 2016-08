«L’échec de l’application des Accords d’Evian a-t-il accéléré le retour de Jeanneney ?»

Réagissez

Anne Liskenne, archiviste-paléographe et historienne, est conservateur en chef du Patrimoine à la direction des Archives du ministère des Affaires étrangères et du Développement international.

Le premier ambassadeur de la République française n’est resté en poste que sept mois. Pourquoi ?

La mission de Jean-Marcel Jeanneney devait être courte et ciblée, c’est ce qui ressort de l’entretien avec le général de Gaulle du mois de juin 1962, elle devait poser les fondements de la nouvelle relation et mettre en place une chancellerie diplomatique et des consulats parmi les plus importants du réseau français. Sans doute l’échec de l’application des accords d’Evian a-t-il accéléré le retour de l’ambassadeur, très critiqué par la presse française pour avoir abandonné à son sort la communauté française. Les documents publiés dans l’ouvrage infirment pourtant cette thèse puisqu’à longueur de semaines l’ambassadeur a tenté de faire pression sur les dirigeants de la jeune Algérie pour obtenir la libération des prisonniers et la protection des Français et des harkis menacés. L’arrivée en janvier 1963 de Georges Gorse, issu de la carrière diplomatique, figure les actuelles relations d’Etat à Etat entre les deux pays. L’ancien ministre de la Coopération et ambassadeur en Tunisie poursuit alors et renforce le travail commencé dans une Algérie presque «défrancisée».



Quel «visage» de l’Algérie nouvelle dessinent ces textes officiels de Jean-Marcel Jeanneney ?

Un visage enthousiaste se dessine dans les premières semaines, le chef de l’Exécutif provisoire, Abderrahmane Farès, offre une image confiante et sereine et le futur chef du gouvernement, Ahmed Ben Bella s’entoure de ministres jeunes et prometteurs, comme Mohamed Khemisti, aux Affaires étrangères. Il faut gouverner un pays immense aux ressources considérables, à la fois agricoles et minières, et pour cela une nouvelle élite doit émerger. Les dirigeants en ont bien conscience et multiplient en particulier avec la France les accords de coopération pour former et encadrer une population qui sort de sept années de guerre. Ils peinent toutefois à asseoir leur pouvoir localement et tentent de mobiliser le peuple autour de réformes socialistes, comme la collectivisation des biens. L’épreuve de la réalité se révèle douloureuse face aux difficultés politiques, financières, administratives, structurelles liées à la reconstruction du pays. Le départ massif de la communauté française (800 000 rapatriés à la fin de l’année 1962) entraîne l’abandon des terres, de commerces, d’entreprises, ce qui désorganise considérablement la vie de la population.



Par le biais des documents diplomatiques, quel portrait traceriez-vous de l’homme Jean-Marcel Jeanneney ? Pourquoi le général de Gaulle l’a-t-il choisi ?

Vers le milieu du mois de juin 1962, le ministre d’Etat aux Affaires algériennes, Louis Joxe, annonce à Jean-Marcel Jeanneney que le général de Gaulle souhaite le nommer ambassadeur en Algérie. C’est une proposition surprenante, puisqu’il n’a aucune expérience de la diplomatie. Il a cependant eu l’occasion de révéler au Général lors d’un Conseil des ministres en août 1959 qu’il était favorable à l’indépendance de l’Algérie. Il y avait exprimé également son souhait de maintenir l’armée pour protéger les Français.

C’est un pays qu’il connaît un peu, puisqu’il le visite à cinq reprises comme ministre de l’Industrie. L’ambassadeur Jeanneney est à la fois un homme de confiance du général de Gaulle, mais aussi un grand serviteur de l’Etat, un brillant spécialiste qui saura préserver les intérêts économiques de la France en Algérie. Son caractère calme et courtois lui permet de conserver des relations apaisées avec ses interlocuteurs algériens. La création des services de l’ambassade laisse percevoir aussi ses qualités de chef rompu à la gestion administrative. Il s’entoure d’hommes neufs favorables à l’Algérie indépendante. Les notes qu’il remet sur ses collaborateurs révèlent un observateur attentif des personnalités et des capacités professionnelles.