Après l’attentat de Nice, une autre polémique a éclaté en plein été et dans la même ville. Celle du «burkini».

Alors que de nombreuses femmes musulmanes portaient cet habit, imaginé et dessiné par une Libanaise vivant en Australie, pour nager sans attirer les regards des hommes, de nombreuses communes maritimes ont pris des arrêtés interdisant le port de cette tenue de nage islamique. L’image montrant des policiers niçois obligeant une femme musulmane à enlever au bord de l’eau le «burkini» a fait le tour du monde et suscité de nombreuses critiques dans les pays anglo-saxons.

En France, la polémique a été exploitée politiquement et les associations musulmanes ont éprouvé un mal certain à faire entendre leurs voix. La droite s’est déchaînée sur les musulmans, et même l’appel à de meilleurs sentiments lancé par le ministre de l’Intérieur n’a pas réussi à calmer les ardeurs. L’affaire du «burkini» aura laissé des traces ineffaçables chez les croyants musulmans devenus une cible politique facile, à quelques mois de la présidentielle.