Kamel Mouellef évoque le souvenir d’Algériens qui ont sauvé des juifs en 1940

Le Lyonnais Kamel Mouellef a réagi à la pétition sur l’antisémitisme présumé des musulmans, publiée il y a une quinzaine de jours et portant 300 signatures.

Alors que 200 autres intellectuels ont dénoncé la semaine dernière cette position outrancière qui accable les musulmans, Kamel Mouellef déplace le curseur.

Pour lui, l’affaire est biaisée et il exprime son «ras-le-bol !», car, «les arabo-musulmans sont des sémites». Le président de l’association Déni de mémoire, Kamel Mouellef, a publié en avril 2015 une BD sur «Les résistants oubliés» de la Seconde Guerre mondiale, après avoir traité dans un précédent ouvrage, Turcos, des Algériens engagés dans la Première Guerre mondiale. «Je n’irai pas par quatre chemins», écrit-il, dans un texte qu’il nous a fait parvenir : «Ras-le-bol que vous utilisiez le mot ‘‘antisémite’’ pour livrer les musulmans de France à la vindicte, alors même que nous, citoyens français d’origine arabo-musulmane, à l’instar des Araméens, des Chaldéens et Ethiopiens, sommes précisément des sémites ! Quand est-ce que cette supercherie dialectique désastreuse va enfin cesser ?» Il revient sur la féconde histoire des musulmans de France, citant les hommes dont le souvenir devrait marquer les esprits : «Pourquoi, en ces temps si troublés, ne pas préférer à l’exacerbation de la haine un travail de mémoire fédérateur, en révélant notamment le rôle joué, au péril de sa vie, par l’imam de la Grande Mosquée de Paris, Abdelkader Mesli, dans la protection et le sauvetage des juifs face à la barbarie nazie et leur déportation dans l’enfer des camps de concentration ? Pourquoi ne pas saluer l’acte de résistance de l’imam de Lyon, Bel Hadj El Maâfi, qui a fourni de faux certificats musulmans à des enfants juifs de Saint Fons et Vénissieux pendant la Seconde Guerre mondiale (ce qui a été confirmé par le grand rabbin de Lyon), leur permettant ainsi d’échapper à une mort certaine ? Pourquoi ne pas louer le courage de Cherif Mecheri, ce sous-préfet arabo-musulman et bras droit de Jean Moulin totalement inconnu des Français, qui désobéit au gouvernement collaborationniste de Vichy en refusant d’établir une liste de juifs résidant dans son département ?»

Ainsi, selon Kamel Mouellef, «la plus belle réponse que je peux adresser aux 300 signataires du délétère ‘‘Manifeste contre le nouvel antisémitisme’’, c’est de me souvenir avec émotion des nobles valeurs musulmanes que m’ont transmises mes grands-parents et parents quand j’étais enfant, grâce auxquelles, toute ma vie durant, j’ai respecté une règle de conduite dont je suis fier, à l’image de tout bon musulman attaché à l’humanisme des enseignements coraniques».

Enfin, pour donner une ampleur plus intimiste à son témoignage, Kamel Mouellef révèle une histoire toute personnelle, celle du vécu de son père et son amitié avec un juif algérien : «Mon père se prénommait Aïssa (Jésus) et mon arrière-grand-père s’appelait Moussa (Moïse). Mon père est arrivé en France en 1936, et comme il avait bénéficié des bienfaits de la colonisation, il ne savait ni lire ni écrire lorsqu’il traversa la Méditerranée…

Sa rencontre avec M. Touboul, un juif d’Algérie, fut véritablement sa planche de salut. Celui-ci fut d’une aide précieuse pour rédiger des courriers et remplir des documents administratifs et, au fil des années, une solide amitié s’est nouée entre les deux hommes venus d’Algérie, l’un musulman, l’autre juif. La meilleure preuve en est que, lors de son arrestation par la Gestapo en 1943, M. Touboul se fit passer pour mon père, lui empruntant son identité pour se tirer d’affaire.

Libéré, il alla trouver mon père pour tout lui raconter et ils restèrent amis jusqu’à la fin de leur vie, soudés par un destin commun.»