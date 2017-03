Ils demandent la reconnaissance des crimes de la colonisation

Réagissez

L’Association nationale des pieds-noirs progressistes et leurs amis (ANPNPA) se fait entendre après les propos d’Emmanuel Macron sur les crimes contre l’humanité dont est porteuse la colonisation.

Oui, l’Etat français est comptable des crimes et des horreurs commis pendant les 132 ans que durèrent la conquête et la colonisation de l’Algérie. Oui, la colonisation est la mise en servitude d’un peuple, la destruction de ses repères sociaux, culturels, économiques, et leur remplacement, imposé par la force, par un système de valeurs étranger à ‘‘l’indigène’’ où rien ou si peu ne lui est laissé», écrit l’association dans un communiqué.

«Oui, la colonisation de l’Algérie s’est tout au long accompagnée de massacres organisés pour soumettre le peuple, de misère et de famines nouvelles et dévastatrices — avec une population diminuée d’un tiers de 1830 à 1871, d’acculturation et d’asservissement».

«Les pieds-noirs autant bénéficiaires que victimes du système colonial»

Ils fustigent «les cris d’orfraie de la droite et de ses extrêmes, de Fillon aux Cioti et Le Pen (…), qui alimentent leur fonds de commerce politique, calculs sordides mêlant louange du passé colonial, racisme, haine et rejet de l’autre. Attendues aussi sont les réactions outrées de certaines associations de harkis et de pieds-noirs d’extrême droite, qui ne sont que les immédiats relais de leurs mentors politiques.

Et pourtant ces réactions sont inappropriées, absurdes : les harkis ont été doublement victimes, d’abord comme sujets indigènes, puis comme supplétifs forcés de ce que on leur fit faire puis subir ; les pieds-noirs ont été autant bénéficiaires que victimes du système colonial. Ce n’est pas à eux mais à l’Etat français de rendre compte des crimes de la colonisation !»

L’ANPNPA réitère son «appel à la reconnaissance par le plus haut de l’Etat français des crimes et des horreurs qui furent alors commis : reconnaître officiellement la réalité du colonialisme, sans repentance ou demande de pardon aux hommes ou à un Dieu !» Il propose à Emmanuel Macron de signer «l’appel international lancé par Le Cour Grandmaison pour la reconnaissance des crimes coloniaux commis par la France !»