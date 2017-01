Hollande annonce son retrait de la vie politique

Réagissez

Après avoir tout tenté pour inverser la courbe du chômage comme il l’a promis, François Hollande s’est trouvé obligé d’avouer son échec.

Au plus bas dans les sondages depuis quatre ans, le président français a cumulé aussi des maladresses. Ses confessions dans le livre Un président ne devrait pas dire cela ont blessé plus d’un et lui ont attiré des ennuis, y compris au sein de son gouvernement et du parti socialiste. Difficile donc pour un président qui a perdu toute grâce populaire de vouloir se représenter pour défendre son propre mandat. Tous les sondages le donnaient perdant et face à n’importe quel candidat. Conscient de sa situation de faiblesse politique, François Hollande a annoncé le 8 décembre dernier qu’il n’allait pas briguer un second mandant. C’est une première dans les annales politiques de la Ve République en France. Jamais auparavant depuis 1958 un président n’a renoncé à défendre son bilan. La décision a fait l’effet d’un tremblement de terre politique. Si ses amis ont loué son courage et sa clairvoyance, ses adversaires l’ont décrit comme un président «carbonisé» qui, en refusant de se représenter, a avoué son échec total.