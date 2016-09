GT Academy 2016 : 3 Algériens finalistes

Réagissez

Des six finalistes qui représenteront l’Afrique du Nord lors de la finale mondiale à Silverstone dans l’édition 2016 de la GT Academy, trois Algériens y seront de partie : Karim Teggar, Mohamed Madaci et Kamel Madaci.

Ces derniers ont été qualifiés le 4 septembre lors de la finale régionale qui s’est déroulée à Luxer (Egypt). Ils étaient au départ prés de 977 participants au Maroc (Marroco Mall, Casablanca) et 525 en Algérie (Ardis, Alger) à participer aux qualifications sur simulateurs durant cet été 2016. Six Algériens et six Marocains se sont distingués avec les meilleurs temps et ont rejoint 8 Egyptiens à Luxer pour disputer la finale régionale.

Lors de cette finale, les participants se sont affrontés via des simulateurs (jeu Grand Tourismo sur PlayStation), des tests physiques, et un défi réel sur piste. L’événement comprenait également un concours de communication afin d’évaluer les compétences de communication de chaque concurrent en termes de gestes, langage du corps, expression faciale et l’apparence générale, pour bien les préparer aux interviews avec différents types de médias.

Des 20 concurrents, six finalistes (3 Marocains et 3 Algériens) se sont qualifiés pour gagner un voyage pour rejoindre le Race Camp tenu sur le célèbre circuit de Silverstone (Grande-Bretagne) où ils seront en compétition avec les meilleurs joueurs au niveau mondial afin de tenter de réaliser leur rêve : être le champion 2016 de la GT Academy. Un titre qui permettra au gagnant d’être peut-être un pilote de course professionnel sous les couleurs de Nissan.