France : Alain Jupé et le rêve d’une « identité heureuse »

« Je pense qu’on peut être français et être heureux. Je me refuse d’enfermer la France dans l’idée du malheur », dixit Alain Juppé.

Paris/ de notre correspondant



Probable futur candidat à l’élection présidentielle en 2017, Alain Juppé veut croire que la réconciliation entre l’ensemble des français est possible. De meeting en meeting, il prêche pour une « identité heureuse » et une société apaisée.



« L’identité heureuse, c’est retrouver le bonheur d’être français. C’est une espérance, une vision confiante de l’avenir de la France », martèle depuis des semaines Alain Juppé, l’homme que les sondages donnent vainqueur lors de la prochaine élection présidentielle française qui se tiendra en avril et mai 2017.



Estimant que la France est diverse, le maire de Bordeaux, nourri du gaullisme et proche de l’ancien président Jacques Chirac, veut cependant barrer la route au communautarisme qui «enferme dans l’entre soi ». « La France est diverse. C’est une richesse si nous luttons contre le communautarisme et renforçons notre unité »,a-t-il déclaré lors de sa rentrée politique hier dans la petite ville de Chatou (centre de la France).



Un discours qui tranche radicalement avec les déclarations de son rival Nicolas Sarkozy qui met encore sur la table de sa campagne électorale trois thèmes clivants, l’immigration, l’islam et l’identité française comme en 2012.



M. Juppé, même s’il est contre le port du Burkini ne trouve pas opportun de légiférer contre cette tenue de baignade qui a défrayé la chronique ces dernières semaines en France. Il refuse de stigmatiser la communauté musulmane française, mais il souhaite que les organisations musulmanes de France soient beaucoup représentatives et mieux outillées pour lutter contre les idées extrémistes.



« La République doit engager un dialogue avec nos compatriotes musulmans pour fixer les règles du jeu dans un accord solennel sur les principes de la laïcité », selon Alain Juppé qui ne veut pas par exemple interdire le port de voile à l’université ou imposer un menu unique dans les cantines scolaires, contrairement à son adversaire Nicolas Sarkozy.



Juppé veut militer pour l’égalité entre hommes et femmes. Candidat du consensus, posé, pas du tout fanfaron, Alain Juppé est donné gagnant lors de primaire de son parti les Républicains (LR) en novembre prochain avec plus de 60% de voix contre 37% pour Nicolas Sarkozy.



Les français voient en Juppé un homme de dialogue, de réconciliation et de paix. Un homme politique expérimenté qui a le sens de l’Etat en comparaison à M. Sarkozy, considéré encore comme un provocateur et un agitateur. Pour l’actuel maire de Bordeaux, « l’autorité, ce n’est pas l’agitation, mais c’est la modération. Garder son sang froid, ce n’est pas facile ».