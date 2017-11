Femmes, militaires, jeunesse et éducation dans la guerre d’Algérie

Réagissez

L’éditeur de Presses Universitaires de Rennes (PUR) vient de publier un livre annoncé comme un regard original «sur la guerre d’Algérie, en présentant l’histoire du service de formation des jeunes en Algérie (SFJA), créé en 1958. Organisme hybride, civil et militaire, son rôle était de prendre en charge l’instruction générale et pré-professionnelle des jeunes non alphabétisés. Le SFJA a été une expérience inédite dans un contexte de contre-insurrection. Pour ce faire, ses équipes de monitrices furent parmi les premières femmes envoyées en zone opérationnelle pour travailler au contact entre civils et militaires. Le livre articule l’histoire du SFJA à une biographie collective des ex-monitrices sous la forme d’un récit choral».

Luc Capdevila est professeur à l’université Rennes 2. Ses recherches portent principalement sur les dynamiques sociales et culturelles des sociétés en guerre et en situation coloniale. Au sommaire de l’ouvrage : L’école, l’armée et la jeunesse en Algérie avant mai 1958 ; projet et création du SFJA : des jeunes et des femmes entre stratégie contre-insurrectionnelle et projet de développement ; les monitrices du service de formation des jeunes en Algérie : femmes, guerre et engagement en Algérie, 1959-1962 ; le SFJA en action : instruire, former, convaincre, 1959-1962 ; être monitrice du SFJA : activités, trajectoires, ressenti.