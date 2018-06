Exposition sur la guerre d’Algérie à l’Assemblée nationale

Réagissez

L’Office national des anciens combattants et victimes de la guerre (ONAC VG) présente actuellement une exposition dans les bâtiments de l’Assemblée nationale, à l’hôtel de Lassay, sous l’intitulé «La guerre d'Algérie, histoire commune, mémoires partagées ?», à l’initiative du président de la Chambre des députés, François de Rugy, et de la députée de Côte-d’Or (Dijon), présidente du Groupe d'amitié France-Algérie à l’Assemblée nationale, Fadila Khattabi. Le site internet de l’ONAC VG rapporte qu’il est important, selon François de Rugy, de procéder à «ce type d’exposition en ce lieu de pouvoir», cela «permet aux jeunes via des outils pédagogiques de mieux connaître l'histoire d'une guerre longtemps méconnue».

Fadila Khattabi a estimé qu’il s’agit «avec les nouvelles générations» de «construire ensemble un avenir plus apaisé en France, mais aussi entre la France et l'Algérie». Rose-Marie Antoine, directrice générale de l'ONAC VG, a souligné «la diversité des parcours de ses ressortissants». L’instance publique chargée de la mémoire combattante «a su se mobiliser pour répondre aux problématiques de notre temps et offrir aux enseignants et aux jeunes des outils inédits pour comprendre le passé et ses traces sur le présent».

Ces outils pédagogiques ont été nourris par l’expérience des commissaires de l'exposition, les historiens Raphaëlle Branche et Abderahmen Moumen. Une centaine d'élèves de troisième de la cité scolaire Maurice Ravel (Paris 20e) avaient pu bénéficier au mois de mai 2018 de ce travail pédagogique avec notamment la rencontre de témoins venus dans leur établissement en mai.

Selon l’ONAC VG, «ils ont fait part de leurs émotions et de leurs ressentis face à ces témoignages et du respect que leur inspirait le dialogue entre cinq témoins dont les parcours de vie furent bouleversés par la colonisation, la guerre et les exils». L'ONAC VG, autour des mémoires de la guerre d'Algérie, entend «construire des partenariats solides pour permettre à un maximum de collèges et lycées de France de bénéficier de ce dispositif».