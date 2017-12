Réagissez

Le quotidien Le Figaro a relayé dans son édition de vendredi dernier une étude d’un institut américain concernant le nombre de musulmans dans les pays européens en 2017 et une projection à l’échéance 2050.

Pour l’Institut de recherche Pew, les musulmans pourraient représenter entre 7,4% et 14% de la population européenne à l’horizon 2050, contre 4,9 % en 2016. La fourchette est large. Le Pew Research Center a mené ses recherches sur les 28 pays membres de l’Union européenne (Royaume-Uni compris, pays qui s’apprête à sortir de l’UE), mais aussi la Norvège et la Suisse.

Le calcul prospectif tient compte de l’évolution normale des populations immigrées, de la natalité et aussi de l’arrivée migratoire, dont les ressorts et les conséquences restent malgré tout aléatoires, donc difficiles à mesurer exactement. «Quel que soit le scénario retenu, les musulmans resteraient minoritaires en 2050», écrit Le Figaro. «L’hypothèse d’une immigration massive jusqu’à cet horizon correspondrait certes, pour leur communauté, à une hausse de 193%.

Ils dépasseraient alors les 75 millions d’individus sur un total d’habitants européens estimé à plus de 538 millions. Les non-musulmans, quant à eux, perdraient 6% de population». Parmi les 30 pays étudiés, la France compte, en 2016, le plus de musulmans : 5,72 millions, contre 4,95 millions en Allemagne, ou 4,13 millions en Grande-Bretagne. Cela représente en France 8,8% de la population.

En 2050, la France «continuerait de former la première communauté musulmane d’Europe dans l’hypothèse d’une ‘‘immigration zéro’’ (8,6 millions, soit 12,7%). Les musulmans seraient 12,6 millions (17,4%) avec le scénario médian (poursuite de l’immigration légale, hors crise migratoire actuelle), et 13,2 millions (18%) dans l’hypothèse d’une forte immigration». L’autre enseignement est que la population musulmane est en moyenne plus jeune que la population du pays, quel qu’il soit.