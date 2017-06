Réagissez

- Les propos racistes d’un député sortant

L’autre scandale de la semaine vient de la Drôme dans le sud de la France. L’actuel député sortant, qui ne se présente pas à sa succession, Patrick Labaume, président du conseil départemental et ancien maire de Valence, a prononcé des propos racistes devant un élu d’une commune voisine auquel il faisait miroiter les contours d’une campagne pour reprendre la ville de Valence à son actuel maire, Nicolas Daragon.

Pour appuyer sa sollicitation, il dit que Daragon a favorisé «l’arabisation» : «Je suis très inquiet : arabisation forcenée, logements sociaux de partout, les gens gueulent», «les gens en ont marre des Arabes», ajoute-t-il, disant que cela profite au Front national. Sans savoir que son interlocuteur l’enregistre, il lui fait une proposition : «Tu vas rester conseiller municipal de Bourg.

Mais tu vas t’investir politiquement sur Valence et moi je serai derrière toi sans apparaître.» Sauf que le quotidien régional Le Dauphiné Libéré a eu la bande son de ce mauvais film et en a publié la quintessence. Après un scandale politique, Labaume a démissionné de la présidence du département et on peut supposer qu’il ne sera plus jamais maire de Valence, même par procuration.

- L’Algerauvergnat, un pas vers l’amitié

Intéressante initiative à Clermont-Ferrand d’organiser au cœur de l’Auvergne un rendez-vous qui relie ce territoire français avec l’Algérie. La manifestation s’intitule «L’Algerauvergnat». On ne peut s’empêcher de penser à la célèbre chanson de Georges Brassens L’Auvergnat, hymne à l’amitié entre les êtres, un titre qui a fait le tour du monde.

C’est la première édition d’un moment très particulier dédié aux écrivains d’Algérie et d’Auvergne. C’est une auteure qui en a eu l’idée : Yamina

Khodri, présidente de l’association Algéria-Com-Event. L’association Patrimioine Auvergne Bourbonnais Velay s’est chargée de sélectionner les livres auvergnats. Ce Salon du livre, mi-algérien, mi-auvergnat, s’est déroulé à la fin de la semaine dernière.

Pour l’organisatrice, interviewée par le quotidien régional La Montagne, «c’est ma façon de contribuer à l’intégration des personnes de la communauté algérienne ici, de les rendre fières de leur double identité en faisant découvrir à la fois les livres d’auteurs algériens et des auteurs auvergnats». Outre les ouvrages présentés et dédicacés par des écrivains ou auteurs des deux rives, il y eut aussi des conférences, dont celle du professeur Ahmed Djebbar, ancien ministre, mathématicien et historien des sciences. L’intérêt est que ce festival a eu le soutien du conseil départemental du Puy-de-Dôme. Pour conclure la deuxième journée, une conférence devait être donnée par Dr Hamou Bouakkaz, intitulée «Arabe, aveugle et homme politique, ça vous étonne ?»