Emmanuel Macron veut un «islam de France»

Dans un entretien au Journal du dimanche du 11 février, Emmanuel Macron confirme son intention de «poser les jalons de toute l’organisation de l’islam de France» au «premier semestre 2018». «Je ne dévoilerai ma proposition que quand le travail aura abouti», a-t-il ajouté, assurant qu’il continuait ses consultations auprès d’intellectuels et de représentants de toutes les religions, «car je considère que nous devons nous inspirer fortement de notre histoire, de l’histoire des catholiques et de celle des protestants».

L’objectif de l’Elysée est de «retrouver ce qui est le cœur de la laïcité, la possibilité de pouvoir croire comme de ne pas croire, afin de préserver la cohésion nationale et la possibilité d’avoir des consciences libres», explique le président de la République au JDD, en distinguant deux chantiers : celui de «l’organisation cultuelle de l’islam en France», et celui «du rapport entre l’islam et la République», qu’il avait qualifié de «défi immense» le 4 janvier. Lors de ses vœux aux autorités religieuses, le 4 janvier, Emmanuel Macron, s’adressant aux représentants du Conseil français du culte musulman (CFCM) avait déclaré : «Nous devons avoir un travail sur la structuration de l’islam en France, qui est la condition même pour que vous ne tombiez pas dans les rets des divisions de votre propre religion et de la crise qu’elle est en train de vivre sur le plan international.»