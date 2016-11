Des arguments fallacieux pour honorer un officier putschiste

Réagissez

Hélie de Saint-Marc, en treillis, le 22 avril 1961 à Alger,...

Après Béziers au printemps 2015, la commune de Crest, dans la Drôme, a, à son tour, entériné le vote d’une délibération donnant le nom d’Hélie de Saint-Marc à une rue de la ville.

Le nom du commandant français, ancien déporté et aussi ancien résistant, reste malgré tout lié au putsch des généraux en avril 1961 à Alger. Une élue s’est opposée au choix de cet officier qui a mis en péril la République française. Le député-maire Hervé Mariton a déplacé le curseur en mettant en avant la nécessité de chercher «des désignations pertinentes localement. Hélie de Saint-Marc est mort dans la Drôme et il a été un personnage riche et complexe, le grand résistant, le combattant en Indochine, le soldat en Algérie et un auteur dont les ouvrages ont eu beaucoup de succès».

Des arguments fallacieux

Il a également énoncé une contre-vérité en avançant que si on interroge «le monde résistant et combattant, le nom d’Hélie de Saint-Marc dit à beaucoup, il est connu et respecté». Pas sûr si on se tourne du côté des progressistes et des anticolonialistes comme vers les historiens. Le nom de Saint-Marc restant entaché d’une erreur de jugement fondamentale dans les dernières années de la guerre en Algérie en prenant fait et cause pour l’Algérie française.

Le maire de Crest, lui-même fils de pied-noir d’Algérie, né à Alger en 1958, a repoussé en quelques mots la gêne d’un élu face à la condamnation de l’officier à la réclusion criminelle en 1961 en raison de son engagement envers le «quarteron de généraux», comme les appelait De Gaulle. Hervé Mariton, lui-même membre d’un parti qui se dit encore «gaulliste», masque son choix en se cachant derrière la réhabilitation d’Hélie de Saint-Marc, à «l’initiative de François Mitterrand.

Nicolas Sarkozy l’a fait Grand-croix de la Légion d’honneur». Le député-maire rejoint les milieux proches des «algérianistes» et des néo-OAS. Tout à son révisionnisme qui ne s’embarrasse d’aucun mensonge, il estime que «les opinions à l’égard d’Hélie de Saint-Marc des gens qu’ils soient de gauche ou de droite sont extrêmement louangeuses». Sans commentaire !

La rue sera inaugurée le 11 novembre et, déjà, le «Cercle algérianiste», par la voix de son président Thierry Rollando, applaudit cette décision. Quitte à ce qu’une nouvelle entorse soit faite au sens de l’histoire et qu’une atteinte soit portée à la mémoire des souffrances des Algériens. C’est d’autant plus grave que le maire de Crest, Hervé Mariton, n’est plus un inconnu depuis notamment qu’il a tenté sa chance dans la primaire de la droite et du centre en vue de l’élection présidentielle pour diriger la France. N’ayant pu concourir, il a rejoint le camp d’Alain Juppé.