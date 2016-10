Réagissez

Un collectif, sous la houlette de deux centres issus de milieux «algérianistes» et «Algérie française», le Centre de documentation des Français d’Algérie (Perpignan) et le Centre de documentation sur l’histoire de l’Algérie (Aix-en-Provence), publie un texte mettant en cause la Fédération de France du FLN, à qui il est imputé d’avoir organisé une manifestation interdite, avec les effets sanglants que l’on connaît. «Le FLN aurait, selon toute vraisemblance, délibérément choisi la stratégie de la provocation dans un contexte de logique de lutte d’influence au sein du FLN et de guerre révolutionnaire.»

On passera sur la mise en avant injustifiée de la lutte FLN-MNA pour faire accréditer la thèse de «la fuite en avant» du FLN. C’est un anachronisme puisque, en 1961, la guerre fratricide est presque à son terme, avec un leadership de fait du FLN dans l’émigration.

La raison serait donc une réaction désespérée des structures du FLN en France face à la répression policière : «La préfecture de police amplifie la collaboration entre ses services et forme une unité de policiers auxiliaires (FPA), de recrutement arabo-kabyle, qui met les organisations politiques et militaires du FLN en difficulté.»

Le couvre-feu est instauré le 5 octobre, alors que «la série d’agressions du printemps et de l’été 1961 a mis la police parisienne à cran (22 policiers ont été tués depuis le début de l’année) : la violence de la répression de la nuit du 17 octobre 1961 et la commission de certains excès l’attestent».

«Excès» ? Etonnant terme pour dédouaner les auteurs d’assassinats. Les signataires restent sur leur vision justificatrice de la hargne policière, estimant que le FLN «connaissait l’état d’exaspération des forces de l’ordre». En contrepoint de son objectif révisionniste, le collectif reconnaît ainsi que certains policiers ont bien agi de manière inconsidérée, avec un souci de revanche et la bénédiction des autorités de tutelle.