Des Annulations de vols attendues

Début demain d'une semaine de grève à Air France

Les hôtesses et stewards d'Air France sont appelés à la grève à partir de demain, pour une semaine, contraignant la compagnie à annuler 30% des vols intérieurs et moyen-courriers et moins de 10% des long-courriers, selon une première estimation de la compagnie publiée hier.