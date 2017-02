Cycle de colloques France-Algérie : «hier, aujourd’hui, demain»

Réagissez

Premier de quatre colloques organisés tout au long de l’année 2017, le colloque qui se tiendra le 21 février 2017 à 18h30 à la mairie du 3e arrondissement de Paris traitera de la dimension politique des relations entre la France et l’Algérie, avec l’intervention de personnalités algériennes et françaises connaissant de près la vie politique des deux pays, en raison de leur «expérience notable dans les domaines concernés», et «toutes animées du même esprit de coopération visant à établir des logiques allant dans le sens du renforcement durable des intérêts mutuels des deux pays».

Il s’agit de Patrick Klugman, adjoint à la Maire de Paris, chargé des relations internationales et de la francophonie, Abdou Bendjoudi, analyste politique pour la région MENA, Hasni Abidi, politologue, et Jacques Fournier, conseiller d’Etat honoraire, ancien secrétaire général du gouvernement, auteur de L’Algérie retrouvée. Ce cycle de colloques est organisé par un collectif d’associations issues de la société civile œuvrant en France et ayant toujours milité pour un rapprochement entre les deux pays et parrainé par la Mairie de Paris.