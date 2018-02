Création d’un Conseil théologique des imams à Lyon

Réagissez

Les imams du département du Rhône ont annoncé la création du Conseil théologique des imams du Rhône (CTIR).

Les imams du département du Rhône étaient réunis à la Grande Mosquée de Lyon, dimanche, pour mettre en place un Conseil théologique. Ce conseil, que ses initiateurs veulent «indépendant dans sa réflexion et ses décisions», sera un espace organisé, dont l’objet est d’amener les imams à «coordonner leurs efforts, notamment dans le domaine du culte, et à harmoniser leurs avis religieux (fatwas).

Cette organisation a pour ambition de répondre aux différentes interrogations qui se posent aux membres de la communauté musulmane, dans un esprit d’ouverture et de compréhension, loin des excès». Les membres créateurs de ce Conseil annoncent également qu’il agira «en harmonie avec toutes les instances musulmanes de France dans un esprit de dialogue et de concertation».

Par ailleurs, le conseil a installé plusieurs commissions pour travailler sur tous les aspects qui touchent au culte musulman en France et les relations avec la diversité religieuse du pays : «Enseignement et formation, consultation religieuse, rites musulmans, éthique et déontologie.»

La cinquième commission, ‘‘Communication et dialogue inter-religieux’’ a un écho particulier dans la région lyonnaise, où les instances religieuses, notamment la Grande Mosquée de Lyon et celle de Villeurbanne, ont joué un rôle moteur en la matière avec les autres religions, notamment catholique, sous l’égide des recteurs Kamel Kabtane et Azzedine Gaci.

Les membres du conseil estiment enfin qu’avec la création de ce conseil théologique, «la communauté musulmane (…) se dote des moyens nécessaires pour parfaire l’intégration du culte musulman au sein de la République».