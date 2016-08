Réagissez

Alors que l’examen du projet de loi Egalité et Citoyenneté a débuté la semaine dernière à l’Assemblée nationale, dix-neuf associations demandent aux députés de soutenir les amendements pour ajouter dans les dispositions juridiques l’interdiction des contrôles au faciès, alors que ces derniers mois des personnalités politiques, y compris dans le camp gouvernemental, avaient justifié l’usage de ces pratiques qui distinguent les citoyens et les résidents en fonction de leur origine au nom de la nécessaire lutte contre le terrorisme.

Le collectif rappelle simplement que la lutte «contre le délit de faciès dans le contrôle d’identité» était l’un des 60 engagements de campagne de François Hollande. Le projet de loi Egalité et Citoyenneté ignore complètement la question, alors qu’il a du reste pour objectif de lutter contre «l’apartheid territorial, social et ethnique» dont le Premier ministre, au début de 2015, avait regretté la persistance en France. Ainsi, pour rééquilibrer la société et faire valoir toutes ses composantes, dont celles issues de l’immigration, il est question dans la future loi de la mixité sociale dans l’habitat, l’engagement civique... et aussi du «renforcement de la lutte contre les discriminations, avec le durcissement des sanctions».

La loi cependant fait l’impasse à ce stade «sur un sujet qui illustre la défaillance de l’Etat à faire s’incarner au quotidien les valeurs d’égalité et de non-discrimination : la question des contrôles d’identité au faciès», regrette le collectif de signataires : «Au-delà de l’atteinte grave au principe d’égalité, (cela) nuit de façon considérable à la cohésion sociale, à l’intégrité des personnes, à la confiance que la population devrait avoir dans les forces de sécurité. Les contrôles au faciès enferment ces personnes dans leur espace social, les font douter de leur capacité à devenir des citoyens à part entière, rétrécissent le champ des possibles pour ces jeunes en les reléguant dans une citoyenneté de seconde zone.» A défaut d’être ainsi amendée, «cette loi sera bien mal nommée et ne contribuera pas à la réduction des inégalités et des discriminations dans le pays», estiment les signataires s’appuyant sur les arrêts de la cour d’appel de Paris du 24 juin 2015, qui sont extrêmement clairs sur l’obligation de l’Etat «de prendre toute mesure nécessaire afin d’éviter toute discrimination».