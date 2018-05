Conférence internationale sur l’œuvre historiographie de Stora

Réagissez

Une conférence internationale en hommage à l’historien français spécialiste de l’Algérie, Benjamin Stora, se tiendra le 31 mai, au Musée des civilisations de l’Europe et de la Méditerranée (Mucem), à Marseille.

Cet événement sera consacré à «l’engagement de l’homme» et à «l’œuvre de l’historien». De nombreux intervenants d’envergure internationale, dont plusieurs historiens et universitaires algériens, vont durant toute une journée animé un débat critique sur le travail de Stora, à travers quatre tables rondes.

La première, sous le titre «Les apports historiographiques de Benjamin Stora», est dédiée à sa contribution de chercheur et d’historien en France et à l’international. La deuxième reprend la thématique de «L’engagement de l’homme» et s’intéressera à son parcours et ses subjectivités personnelles, qui ont certainement influencé son œuvre si riche, en ce qui concerne particulièrement la Guerre d’Algérie.

La troisième abordera le sujet de ses méthodes de transmission et de vulgarisation du contenu historiographique. Elle est intitulée «L’historien et la culture (cinéma, littérature, édition, médias)». La quatrième, enfin, analysera et décortiquera «Les héritages» de l’historien, essentiellement son legs à l’histoire du fait colonial, de la Guerre d’Algérie et de l’immigration.

Le professeur Stora participera aux discussions et aura même l’occasion de s’exprimer longuement, notamment en donnant une leçon sur «Les enjeux de l’écriture de l’histoire et des retours de mémoire». Oscillant entre l’état de la discipline et les perspectives de recherche en histoire pour les quelques années à venir, son intervention tentera d’expliquer et de défendre la portée de ses réflexions à long terme.