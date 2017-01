Réagissez

Alors que des dizaines de milliers de Niçois admiraient le feu d’artifice tiré lors de la fête nationale du 14 juillet, un terroriste d’origine tunisienne fonce sur la foule qui se trouvait sur la «promenade des Anglais , tuant pas moins de 86 personnes dont 30 de confession musulmane et blessant plusieurs centaines d’autres.

C’était l’horreur absolue. Des corps déchiquetés ou ensanglantés gisaient sur le sol de la célèbre artère. Tous les hôpitaux de la région étaient réquisitionnés pour faire face à l’afflux de blessés et les personnes choquées par une telle attaque. C’est la première fois que l’Etat islamique (EI) utilise un gros camion pour semer la mort. L’organisation terroriste rééditera la même attaque à Berlin sur un marché de Noël, faisant 12 morts et plusieurs blessés. Alors que la tristesse s’emparait de toute la population niçoise et au-delà, une polémique a éclaté, soulevant la question de savoir comment un terroriste a pu circuler à bord d’un semi-remorque sur l’une des principales artères de la ville, de surcroît fréquentée par les touristes, alors que c’est interdit. Les autorités locales ont accusé le gouvernement de «laxisme» sécuritaire. De son côté, le ministre de l’Intérieur d’alors, Bernard Cazeneuve, répondait qu’il fallait chercher les raisons de ce carnage dans la politique sécuritaire mise en place localement.