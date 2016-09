A Avignon, quelques femmes marchent pour le foulard

Réagissez

Si le Pont d’Avignon racontait son histoire, il dirait sa surprise de voir défiler samedi dernier jusqu’à lui, depuis la gare d’Avignon, un petit groupe de femmes voilées, manifestant leur droit de pratiquer leur religion comme elles l’entendent.

Le préfet du Vaucluse avait forcé au changement de l’itinéraire prévu par les organisateurs de cette «marche du foulard», refusant qu’elle passe dans le centre-ville un premier samedi de rentrée. L’appel à cette mobilisation était le fait d’un collectif qui a pris le nom de Respect, égalité et dignité.

L’animateur de ce collectif, Abdel Zahiri, annonce la couleur en faisant un reproche au monde politique et médiatique : «On n’est pas là pour dénoncer l’islamophobie puisque vous êtes déjà tous islamophobes ! Le problème est de savoir jusqu’où vous irez». (rapporté par La Provence). Il devait aussi dire par ailleurs : «Quand on voit une femme avec un foulard, on ne doit pas se demander pourquoi. On doit se dire que c’est normal». La radio France Bleu Vaucluse a relevé quelques réactions et notamment celle de Fatima, militante féministe : «Ces rassemblements participent à créer encore plus de communautarisme. Et en plus, ça énerve les gens».

Les quelques manifestantes se sont retrouvées devant le pont Saint-Bénézet où les risques de débordement étaient extrêmement faibles dans le contexte actuel de défiance vis-à-vis des musulmans. Plus que le droit au foulard, on lisait notamment sur les banderoles : «Marre des politiques, des institutions et des entreprises racistes et islamophobes. Agissons». Ou «Ce n’est pas de la provocation, juste ma conscience».