Un Salon dédié aux technologies mobiles

Le 1er Salon des technologies mobiles «MMEXPO 2018» (Maghreb Mobile Expo 2018) se tiendra du 21 au 23 février au palais de la Culture et verra la participation de plus d’une cinquantaine d’exposants spécialisés dans les nouvelles technologies.

Les organisateurs de cet événement, Be Smart Services, ambitionnent d’en faire «un carrefour incontournable afin de créer une dynamique entre les différents intervenants (fabricants de smartphones et de tablettes, opérateurs télécoms, développeurs de solutions mobile, etc). Faciliter l’échange et le partenariat, faire la promotion des produits ‘‘Made in Algeria’’ pour créer un canal de transfert de technologie, et encourager les nouveaux talents algériens (start-up)».

Au-delà de ses objectifs économiques, le Maghreb Mobile Expo 2018 a d’autres intérêts, notamment scientifiques et culturels. Cet événement international est soutenu par le ministère de la Poste, des Télécommunications, des Technologies et du Numérique, de l’Agence nationale de promotion et du développement des parcs technologiques, ainsi que par les opérateurs de téléphonie mobile, des banques, des assurances, des constructeurs de smartphones, etc.

D’ailleurs, en marge du Salon, se tiendront des conférences sur des thèmes d’actualité au cœur des changements du numérique en Algérie. En effet, une des thématiques concerne la «Transformation numérique» et son développement profond afin d’accélérer les activités commerciales, les processus pour tirer pleinement parti des changements et des opportunités des technologies numériques. Une autre conférence traitera du «M-Learning», le Mobile Learning est une formation e-Learning adaptée aux usages mobiles des apprenants. Il est apparu récemment et permet de délivrer des formations à distance sur d’autres supports que les ordinateurs.

Ainsi que le «M-Finance» qui se donnera pour objectif de traiter le M- payment et le E- payment, qui sont aujourd’hui des moyens de financement à part entière. Ils contribuent d’une manière significative au développement micro et macro-économique.

Par ailleurs, au programme il y aura des workshops, un programme de concours mis en place pour les start-up, qui récompensera les plus méritants. Il y aura également une importante participation des universités et des instituts spécialisés (INTTIC, ENPTIC) qui participent avec leurs clubs scientifiques, les associations estudiantines, telles que l’association El Maârifa scientific association initiateur du projet Alger Smart City.

La particularité de l’événement est l’introduction d’un pavillon dédié au «Gaming», un espace totalement réservé aux jeux vidéo pour l’aspect technologique qu’il comporte, l’entreprise Cosoft fera découvrir aux visiteurs les dernières innovations en matière de jeux vidéo.