Partenariat entre Cital et l’Ecole supérieure d’informatique

Réagissez

Un accord-cadre de partenariat a été signé jeudi entre l’Ecole supérieure d’informatique (ESI) de Sidi Bel Abbès et la Compagnie industrielle des transports algériens (Cital Spa) pour l’encadrement des employés de cette société, indique un communiqué de l’ESI.

L’accord a été signé par M. Mounir Azzoug, directeur des ressources humaines de Cital, et par le Professeur Sidi Mohamed Benslimane, directeur de l’ESI.

L’accord en question prévoit notamment l’encadrement des stages pratiques, des visites techniques, l’organisation conjointe d’activités scientifiques, des cycles de formation et perfectionnement, une assistance technique de l’ESI ainsi que le développement d’offres de formation et d’axes de recherche au profit des deux parties.

Précisons que la société Cital est née de la volonté de l’Algérie de se doter de capacités industrielles modernes d’assemblage dans le domaine ferroviaire. Cital est, depuis 2010, en charge de satisfaire les besoins en tramways des projets en cours et futurs en Algérie dont l’assemblage est réalisé à Annaba.