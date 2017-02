Les notes, un produit à marchander

Réagissez

ils sont la hantise des étudiants. Les notes d’examen censées être le reflet des connaissances acquises et du travail fourni par l’apprenant sont devenues, à l’université, des produits à marchander.

Des enseignants aux mœurs douteuses — et il en existe — utilisent ce pouvoir discrétionnaire qui leur échoit par la force de leur fonction pour arriver à des fins pas toujours avouables : harcèlement moral et sexuel, domination des étudiants, favoritisme intéressé et autres s’incrustent au sein même de l’univers du savoir et de l’étique intellectuelle.

Par frustration certaines fois ou pure perversité d’esprit souvent, il existe dans l’université des encadreurs qui poussent le chantage jusqu’à la capitulation de l’apprenant. Jusqu’à l’abandon des études. «Encouragé par les réclamations de mes camarades, j’entre dans le bureau de mon enseignant lors de sa journée de réception. J’avais un 9,5/20, et j’ai osé demander un demi point de plus pour avoir le module. Mal luné, l’enseignant m’arrache la feuille des mains et me dit qu’il me donnera un 3/20.

Que je referai l’année autant de fois qu’il l’aura décidé. Et que je pouvais faire appel à qui je voulais, de toutes les façons j’allais rater mon semestre», raconte, atterré, un étudiant en 1re année dans une faculté d’économie, qui avoue toutefois que, pris par surprise par la réaction agressive de son enseignant,

il a eu la langue un peu trop pendante à son égard. «J’aurais compris qu’il me passe en conseil de discipline, mais qu’il revoit ma note à la baisse, c’était incompréhensible», fait-il remarquer à juste titre. Plus grave encore, plusieurs étudiantes assurent avoir subi des propositions douteuses, plusieurs fois au cours de leur cursus, pour se voir gonfler leurs notes.

«J’avais eu une mauvaise note dans un module, alors que je m’étais bien préparée à l’examen. J’ai alors demandé des explications à mon prof. Sans gêne, il me rétorque qu’il allait remédier à cela et qu’il me suffisait juste de me présenter à son bureau à la fin des cours», se rappelle avec une moue de mépris une jeune étudiante. Sans vouloir généraliser, ces pratiques, qui ne concernent heureusement pas tout le corps d’enseignants — loin s’en faut —, il faut dire que ce fléau existe bien et que les auteurs sont bien connus dans «le milieu».

«Oui, on sait que cela existe. Je sais qu’il y a des enseignants qui ont érigé ces pratiques en règle, ils s’y adonnent régulièrement et presque sans discrétion. Mais rares sont les plaintes déposées contre eux ni au niveau de l’administration ni ailleurs. Alors, face à l’impunité, ces enseignants tordus persistent», regrette un responsable administratif dans une université en dénonçant toutefois la complaisance de certains étudiants et étudiantes qui se retrouvent bien dans ce jeu malsain.

Mais comment cela est-il possible dans une institution régie par des règles souvent bien définies et strictes ? Quelques éléments de réponses sont apportés par le doyen de la faculté des sciences politiques et des relations internationales d’Alger. «De par les textes qui régissent l’enseignement, l’évaluation de l’étudiant est du ressors de l’enseignant.

Ce qui est logique et normal, car l’enseignant est le seul habilité à évaluer l’étudiant», informe Belkacem Iratni en poursuivant : «Il est clair que l’administration ne peut en aucun cas modifier la note qui a été donnée par l’enseignant», insiste-t-il tout en faisant valoir la possibilité offerte à l’étudiant d’introduire un recours dans le cas où il s’estime lésé.

D’ailleurs, et toujours selon les explications du doyen, l’étudiant a même le droit à une troisième correction opérée par un autre enseignant de la matière dans le cas où le litige persiste.

Mais, au-delà de ces formalités administratives, il reste que ce superpouvoir accordé à l’enseignant — en fait, c’est un pouvoir de vie ou de mort sur l’avenir universitaire de l’étudiant — mériterait d’être mieux balisé. Il s’agit en fait de réviser tout le système d’évaluation pédagogique qui peut présenter des couacs en amont comme en aval.

Entre autres, la manière d’élaborer les tests d’examen qui, par la sollicitation excessive de la mémorisation au détriment de la réflexion, pousse à différentes formes de vices, comme le copiage, la triche ou l’évaluation aléatoire, soit au gré des accointances et des intérêts.