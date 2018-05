Le coup de maître des étudiants-journalistes

Réagissez

Les étudiants de la faculté des sciences humaines et...

Les étudiants de la faculté des sciences humaines et sociales ont édité un journal réalisé avec beaucoup de professionnalisme.

Pour un coup d’essai, les étudiants en sciences de l’information et de la communication (SIC) de la faculté des sciences humaines de l’Université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou (UMMTO) ont réalisé un coup de maître avec la sortie de La Gazette de l’étudiant.

Ainsi, après un travail de plusieurs semaines de rédaction et de montage, ils ont pu imprimer leur journal. Il s’agit, pour rappel, de La Gazette de l’étudiant dont le n°1 a été diffusé jeudi dernier, à l’occasion de la journée d’étude sur la liberté d’expression organisée au niveau du campus de Tamda.

La Gazette de l’étudiant porte sur des sujets divers qui ont trait notamment à l’université de Tizi Ouzou, à la presse et aux mdias. Anis Assanoune, l’un des étudiants qui ont participé à la réalisation de ce support d’information, nous a déclaré que «ce travail nous a permis de nous initier à l’écriture journalistique et au travail de secrétariat de rédaction car nous avons même fait le montage de nos articles. C’est vraiment très bénéfique pour les étudiants».

Même sentiment chez Raouf Ould Mohamed, étudiant en première année de mastère, qui estime que «participer à ce genre d’initiatives nous encourage à faire des efforts pour nous préparer pour le travail du terrain à la fin de notre cursus de formation».

Pour Lynda Idir, la réalisation de La Gazette montre que les étudiants peuvent faire des projets intéressants dans le cadre de leur formation pédagogique. «Nous pouvons faire beaucoup de choses durant notre cursus surtout lorsqu’il y a le soutien de nos enseignants et les responsables de notre université, à tous les niveau», nous a-t-elle confié lors de la journée de présentation du n°1 du journal, jeudi, à l’auditorium de Tamda, en présence d’un nombre important d’étudiants, d’enseignants et de responsables de la faculté des sciences humaines et sociales, entre autres.

Abdenour Boussaba, responsable de la section des SIC, Samira Mameri, chef de département des sciences humaines et Tahar Bentounès, doyen de la faculté en question, ont, selon les concepteurs de ce support d’information estudiantin, accompagné l’initiative qui a été également, ont-ils ajouté, soutenue par le recteur de l’UMMTO, le professeur Ahmed Tessa. «Nous avons édité le premier numéro de notre journal le 3 mai, à l’occasion de la Journée mondiale de la presse, et nous allons imprimer le prochain numéro le 22 octobre pour marquer aussi la Journée nationale de la presse.

Je veux dire aussi que les enseignants qui encadrent cette initiative ont fait sentir à l’étudiant toutes les étapes de la réalisation de ce journal de 24 pages», nous a expliqué Djafar Chenane, un autre participant à la réalisation de ce projet pédagogique.