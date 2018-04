L’usage des TIC pour un renouveau pédagogique

Réagissez

Les intervenants à ce rendez-vous qui a eu lieu la semaine dernière ont abordé des thématiques relatives, entre autres, à l’usage et l’intégration du multimédia dans les écoles.

Le séminaire organisé par la Coordination nationale des enseignants de français d’Algérie (CNEFA) au centre de jeunesse d’Adrian, dans la wilaya de Tamanrasset, a été couronné par plusieurs résolutions ayant trait notamment à la prise de conscience des enseignants de la nécessité de l’usage des TIC (Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement) en général et du multimédia en particulier pour un renouveau pédagogique.

La maîtrise de l’outil informatique (logiciels d’édition audio et vidéo) pour la conception d’activités d’apprentissage dans un environnement multimédia qui doit être intégré dans une démarche d’enseignement en fonction des objectifs, du niveau et des besoins des apprenants, figure aussi parmi les recommandations des 45 participants à cette rencontre, dont des adhérents de la CNEFA, des universitaires et des inspecteurs de l’Education nationale venus d’Alger, Bouira, Boumerdès, Bordj Bou Arréridj, Tizi Ouzou, Tébessa, Tissemsilt, Souk Ahras, Batna, Naâma, El Bayadh, Ghardaïa, Jijel, Blida, Sétif, Béjaïa. «Les intervenants ont abordé des thématiques relatives à l’usage et l’intégration du multimédia dans nos écoles à partir d’expériences menées dans le cadre scolaire algérien. Nous avons également organisé des tables rondes pour la création d’activités pour la classe à partir de supports (images, fichiers audio/vidéo, textes, carte mentale, nuage de mots…).

Ensuite, nous avons mis en place des ateliers de conception d’activités d’apprentissage dans un environnement multimédia (par cycle, par niveau, et ce, conformément aux programmes officiels)», nous a expliqué Madame Farida Bousmaha, secrétaire générale de la CNEFA, qui a ajouté aussi que «la qualité des travaux a permis aux participants d’explorer les possibilités offertes par le multimédia dans l’innovation des pratiques de classe.

L’utilisation des outils multimédia permet de varier les stratégies traditionnelles en délaissant le papier comme unique support de l’information», nous a-t-elle expliqué. Par ailleurs, notons que Saïd Boumendjel, inspecteur de l’enseignement moyen à la direction de l’éducation de Sétif, a parlé de «L’exploitation des supports multimédia : à la recherche des ressources et des méthodologies adéquates».

De son côté Karima Birem, professeur formateur de l’enseignement secondaire, a présenté une communication intitulée : «Multimédia et intelligences multiples». Hassene Dris, inspecteur de l’Education nationale dans la wilaya de Constantine, a évoqué l’exploitation de la vidéo en classe.

«Il est important d’organiser des ateliers et des journées de formation au niveau des différentes sections de la CNEFA afin de mettre en place la compétence techno-pédagogique qui est la pierre angulaire dans la professionnalisation du métier d’enseignant», ont suggéré les participants à ce séminaire clôturé par l’allocution de Taous Dahmani, vice-présente de la CNEFA, qui a mis l’accent sur l’importance de cet événement.