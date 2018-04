L’enseignement de tamazight est un grand acquis pour la cause identitaire

Réagissez

Entretien réalisé par H. Azzouzi

Pouvez-vous nous parler de l’enseignement de la langue amazighe en Algérie depuis son introduction dans les écoles ?

L’introduction de tamazight dans le système éducatif est un grand acquis pour la cause identitaire en Algérie et même pour toute l’Afrique du Nord.

C’est à partir des années 1990 que tamazight commence à faire ses premiers pas à l’école suite à la marche organisée par le MCB pour l’ouverture de départements de langue et culture amazighes dans les universités de Tizi Ouzou et à l’université de Béjaïa.

Le boycott scolaire de 1994 était aussi un défi devant une situation imposée par ceux qui voulaient anéantir complètement l’existence de tamazight comme langue autochtone en Algérie.

Par ailleurs, cet enseignement lancé par les premiers enseignants encadrés par le HCA et suivi par les diplômés en langue et culture amazighes (licence, magistère), entre autres, a permis l’élaboration et la confection des manuels scolaires dans cette langue.

Ces derniers ont été mis à la disposition des enseignants et des apprenants. Mais, premièrement, il faut régler le problème la polygraphie : le manuel est en trois graphies (latin, tifinagh et arabe) car l’usage tranche cette question.

Le caractère latin est le plus connu et le plus utilisé depuis plus d’un siècle. Deuxièmement, il préjudiciable d’aborder la question de la norme dans ces manuels scolaires, c’est-à-dire prendre toutes les variantes amazighes dans leur environnement naturel (kabyle, chaoui, mozabite et touareg) pour les développer.

Tamazight est devenue langue officielle en 2016. Y-a-t-il une application effective de cette décision sur le terrain ?

Cette reconnaissance institutionnelle de tamazight comme langue officielle, est un événement important dans l’histoire de l’Algérie. Ainsi, il est inéluctable de mettre un plan pour tamazight en deux étapes. La première étape viserait à prendre en charge tamazight telle qu’elle est dans sa territorialité et l’enseigner comme étant une langue native dans toutes ses régions linguistiques où elle est utilisée, tout en préparant le terrain pour développer ces différentes variantes régionales.

Quant à la deuxième étape, c’est de réfléchir, à partir de l’expérience du kabyle notamment, à la prise en charge de tamazight en dehors de sa territorialité dans les autres régions, en tenant compte notamment de cette expérience du kabyle. Autrement dit, c’est de choisir la variante la plus développée pour les arabophones dans les différents domaines : enseignement, communication et administration.

En outre, cette planification linguistique doit être accompagnée par une véritable réforme d’Etat et un projet démocratique favorable au pluralisme linguistique, culturel et politique. La réforme du système éducatif est indispensable pour la réussite de la prise en charge sérieuse de la territorialité des langues en place.

Quels sont, selon vous, les principaux acquis enregistrés dans le cadre de la promotion de la langue et de la culture amazighes ?

La promotion de tamazight est un grand chantier lancé et réussi grâce aux travaux réalisés dans la clandestinité durant la période du parti unique, des efforts fournis par de petits noyaux dans les milieux universitaires, particulièrement à l’étranger, qui ont même préparé le terrain pour que le mouvement associatif et les universitaires s’inscrivent dans l’optique de l’aménagement linguistique.

Cette dynamique a largement élargi le champ scientifique dans le domaine amazigh, en traitant certains points essentiels et liés à la promotion de la langue : la notation usuelle, la néologie et la terminologie lexicale, la grammaire scolaire et universitaire.

Il s’agit d’ateliers développés spontanément par des autodidactes, des universitaires, des instituteurs en dehors de toute intervention étatique sur la langue.

En l’état actuel, ces acquis ont permis particulièrement au kabyle à se développer dans son environnement naturel, social et culturel. C’est pourquoi le kabyle est devenu une variante de référence pour tamazight en Algérie et même en Afrique du Nord. C’est son expérience qui devrait être un modèle à suivre pour les cas du chaoui, du mozabite et du touareg.

L’Académie de langue amazighe constituera-t-elle une institution déterminante pour l’aménagement linguistique de tamazight ?

Cette question liée à l’Académie nécessite un long débat pour situer la place de l’école pour l’enseignement de la langue et celle de l’université pour les recherches linguistiques (grammaire, orthographe, création néologique et terminologique) par où cette Académie émergera naturellement grâce aux travaux de synthèse des chercheurs. Il s’agit d’un processus qui évoluera avec les rencontres dans les différentes spécialités pour la recherche universitaire et académique : didactique, linguistique, littérature, communication, arts, socio-anthropologie et histoire.

C’est ainsi que l’Académie amazighe devrait naître loin de toute imposition ou contrainte idéologique. Car il suffirait de mettre ou d’imposer à sa tête quelqu’un qui n’est pas spécialisé dans le domaine ou qui n’est pas en rapport positif avec cette langue et cette institution risquerait de devenir un obstacle.

S’agissant du rôle de l’Académie pour la promotion de tamazight, il est primordial ! Cette Académie devrait être en collaboration et en relation permanente avec l’université, à sa disposition mais pas en contradiction avec ses perspectives. En outre, l’université doit permettre à la langue amazighe d’être enseignée et travaillée pour étudier ses différents domaines en linguistique, littérature et en communication.

L’enseignement de tamazight comme matière dans les autres filières et facultés : journalisme, sciences sociales, langues étrangères et langue arabe devrait être lancé, au préalable, dans les universités où les départements de langue et culture amazighes sont déjà ouverts :Bouira, Béjaïa, Tizi Ouzou et Batna.

Quel caractère de transcription préconisez-vous pour la langue amazighe ?

Cette question de la graphie n’est pas encore tranchée et le caractère à choisir pour l’écriture n’est pas décrété de manière officielle. Cependant, sur le terrain, c’est la graphie latine qui est la mieux structurée et pratiquée ; elle a connu plusieurs processus de standardisation, voire de simplification pour devenir praticable, en éliminant toutes les lacunes et les insuffisances connues.

Le choix de la graphie latine revient à l’usage et à la pratique : c’est celle à travers laquelle la production littéraire est marquée et passera d’un système de la notation à une orthographe moderne et standardisée de tamazight en Algérie.

Le choix de la graphie implique un projet de société. Comme le disent certains : choisir un système alphabétique pour tamazight est, avant tout, l’une des stratégies sur lesquelles repose sa politique d’aménagement.