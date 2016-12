Des entreprises parrainent le processus de formation

Réagissez

La professionnalisation de la formation universitaire a fait l’objet hier, à l’Institut des sciences et techniques appliquées à l’agroalimentaire (ISTA) de l’université Saâd Dahleb de Blida, d’un large débat entre experts, professionnels et formateurs.

Dédié à cette question cruciale pour le développement économique, un séminaire intitulé justement «La professionnalisation de la formation universitaire, regards croisés : université/secteur économique», organisé par l’Institut et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI) ainsi que le Forum des chefs d’entreprises (FCE), s’est conclu par la signature de cinq conventions de coopération entre des entreprises, des entités économiques et l’université de Blida.

Ainsi, outre la CACI et le FCE, le Club des entrepreneurs et industriels de la Mitidja (CEIMI), le Réseau algérien des femmes d’affaires (RAFA) et le groupe Celia ont décidé de travailler en étroite collaboration avec cet institut de l’enseignement supérieur pour garantir une complémentarité indispensable à l’essor des deux univers, l’université et l’entreprise.

Ces conventions prévoient, entre autres, l’implication de ces entités économiques dans l’élaboration des cursus universitaires, l’intégration des stagiaires au sein des entreprises ainsi qu’une collaboration étroite en termes de recherche et développement en misant sur l’innovation comme facteur déterminant dans la compétitivité des entités économiques.

«Ce n’est pas un engagement sur papier ni des conventions-vitrines. Ces entités économiques sont nos partenaires, elles se sont engagées à 100% et de manière réelle. Elles auront d’ailleurs des bureaux permanents au sein de l’ISTA», s’est félicitée Lynda Boutekrabt, la directrice de l’Institut.

Fruit d’un partenariat intergouvernemental Algérie-France, l’ISTA est l’un des sept instituts technologiques installés en Algérie à l’image des IUT français. Renforcé par la participation d’un consortium auquel est associé le secteur économique, l’institut offre des formations de courte durée (3 ans) dont le programme est enrichi à hauteur de 40% par la contribution du secteur industriel.

L’ISTA s’est donné pour missions de former, en plus des étudiants, des cadres intermédiaires grâce à une pédagogie constituée de 20% de cours en amphithéâtre et 80% de travaux dirigés et pratiques. Pour ce qui est des formations disponibles actuellement, l’Institut présente des licences en technologie des céréales et dérivés, technologie des produits laitiers et dérivés et technologie des eaux et boissons.