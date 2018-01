Des chercheurs algériens installés à l’étranger de retour au pays

Réagissez

Plus de 200 chercheurs de la communauté algérienne établis à l’étranger activant dans d’importantes entreprises de haute technologie dans le monde sont revenus au pays dans le cadre du projet «Alger Smart City».

Lancé depuis près d’une année, le projet Alger Smart City a «attiré d’ores et déjà plus de 200 jeunes chercheurs établis à l’étranger et dont les innovations technologiques leur avaient permis de décrocher plusieurs brevets, mais qui ont choisi de revenir dans leur pays afin de participer dans la conception d’Alger comme ville intelligente», a indiqué Mme Fatiha Slimani, responsable du projet Alger Smart ville à la wilaya.

Le Pr Riad Hartani fait partie de ces jeunes scientifiques qui sont revenus pour servir leur pays.

Diplômé de l’Ecole nationale polytechnique, le jeune Pr Hartani, qui était parti en France pour poursuivre ses études, avait décroché, à 25 ans, le titre de docteur pour une thèse sur l’intelligence artificielle qui lui a valu la mention très honorable avec félicitations du jury (université de Paris), a indiqué Mme Slimani. Parti aux Etats-Unis, le jeune scientifique réussit à créer un incubateur dans la Silicon Valley. «Il a aussi participé à la création de la ville intelligente de Seoul», a relevé la responsable.

Il occupe actuellement le poste de consultant à la wilaya d’Alger, selon la chargée des investissements de la wilaya. L’institut Haba, qui est constitué d’un groupe d’Algériens établis à l’étranger ayant différents profils et venus de divers horizons, est intégré dans le cadre du projet Alger Smart ville, a indiqué Mme Slimani.

Etant un accélérateur de start-up (mettre les start-up en relation avec les acheteurs de leurs solutions et conclure des contrats), l’institut Haba est détenteur de plus de 1000 brevets aux Etats-Unis, selon la responsable. Parmi les éminents scientifiques que l’Algérie a récupérés, il y a lieu de citer aussi le Dr Noureddine Taïbi, diplômé de l’Ecole nationale polytechnique. Cet ingénieur qui avait a créé sa propre société activant dans le domaine technologique aux Etats-Unis est revenu au bercail pour créer une société similaire à Alger. Il active actuellement entre l’Algérie et les Etats-Unis.