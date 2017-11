Bientôt des cliniques de traitement du cancer à Béjaïa

Réagissez

Le professeur Boutemeur Madjid, un Algérien du Centre européen de la physique nucléaire en Suisse, connu pour être nominé à plusieurs prix Nobel de physique, a annoncé l’ouverture de cliniques de traitement de cancer bientôt à Béjaïa.

Après avoir fait état des dernières découvertes en recherche fondamentale sur les notions de temps et d’espace dans notre univers, le professeur a invité les scientifiques à réfléchir à notre alimentation future. Il a mis en relief l’importance de «l’imagerie dans l’étude de la flore et de la faune et les conséquences sur la biomasse». Selon lui, des cliniques dotées de catalyseurs de particules pour traiter des cellules cancéreuses verront le jour bientôt à Béjaïa et ailleurs dans le monde. Ce type de thérapie est une véritable révolution dans la lutte contre le cancer, puisque des séances de quelques minutes suffisent pour détruire la tumeur.

Enfin, Pr Benyoucef Boumediene s’est penché sur «la conception de nouveaux matériaux pour un environnement propre». D’après ses recherches, «les matériaux dans les industries nucléaires, pétrolières et les énergies renouvelables doivent répondre à des exigences d’éco-activités et de productivité assurant une durabilité énergétique». Il entrevoit la réponse dans les nouveaux procédés, comme les composants électroniques, les micro-fluides, les bio-puces, les piles à combustible, la pro-thermie, l’éolien ou encore la biomasse. A signaler que le recteur de l’UMBB, Pr Bentellis Abdelhakim, s’était expliqué dans une brève allocution de bienvenue sur le lien entre l’université et le développement du pays, en précisant que «la principale activité de l’université algérienne est passée de la formation à la réalisation de la corrélation entre elle et les entreprises à laquelle il faut rajouter le territoire qui dicte à l’UMBB de s’impliquer dans le développement de la wilaya».