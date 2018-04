Au rendez-vous du 38e anniversaire du Printemps amazigh

Réagissez

Des conférences et des expositions ont été organisées dans les différences campus et cités universitaires.

L’université Mouloud Mammeri de Tizi Ouzou a été au rendez-vous avec la célébration du 38e anniversaire du Printemps amazigh. Ainsi, une semaine durant, les étudiants ont mis sur pied de riches programmes d’activités à travers les différents campus de l’UMMTO.

Dimanche, la faculté des sciences humaines et sociales a eu l’honneur, à l’initiative du comité d’étudiants, d’accueillir Idir Belhimer et Kadi Belkaid, entre autres, pour animer une table ronde à l’auditorium du campus de Tamda, sur les événements d’avril 1980 et ceux de 2001.

Des pièces théâtrales et des chorales ont également meublé le menu de cette célébration, qui a été couronnée par la cérémonie de baptisation des amphithéâtres de la faculté des noms de personnalités ayant marqué de leur empreinte la revendication d’identitaire.

Toujours au campus de Tamda, les étudiants du département de biologie ont rendu hommage, la semaine dernière, à Saïd Boukhari, ancien animateur du MCB, décédé en novembre dernier des suites d’une longue maladie. Des amis et des proches du défunt ont apporté des témoignages émouvants sur la vie et le parcours de ce militant infatigable.

Au niveau du campus de Hasnaoua aussi, le département d’anglais a organisé, mardi dernier, une conférence animée par Abdenour Abdeslam, auteur de livres en tamazight. La faculté des sciences économiques, de gestion et des sciences commerciales a également célébré le 38e anniversaire du Printemps amazigh à travers une série de conférences sur des thématiques liées à la revendication identitaire. Hier, c’est le militant de la cause berbère, Rachid Ali Yahia, qui a donné une conférence à l’auditorium de Hasnoua.

Par ailleurs, il est utile de noter que les résidences universitaires ont marqué l’occasion de manière grandiose. Ainsi, dans les cités U de M’douha, Hasnaoua, Bastos, Boukhalfa et Oued Aïssi, les étudiants ont assisté à des activités culturelles dans le cadre des de la célébration du 20 Avril 1980. Les membres de association scientifique Educ-Santé de l ‘UMMTO ont organisé également le 6e Salon de livre dans le hall des amphithéâtres du département des sciences commerciales, à Hasnaoua.

Le collectif des étudiants des sciences de l’information et de la communication n’a pas été en reste puisqu’il prévoit de marquer le 38e anniversaire du Printemps amazigh par des festivités prévues le 30 avril au niveau du pôle universitaire de Tamda.

«La célébration du Printemps amazigh est une grande fête pour la région et pour l’Algérie aussi. Plusieurs conférences et expositions sont organisées à travers les facultés de l’UMMTO. C’est une célébration organisée en collaboration avec les comités d’étudiants», a souligné le professeur Ahmed Tesssa, recteur de l’UMMTO.