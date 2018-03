Adlen Berkani se lance dans le e-learning au profit des entreprises algériennes

Réagissez

Réduire les coûts et gagner du temps dans la formation du personnel.

C’est désormais possible en Algérie. Les entreprises, publiques et privées, soucieuses de la performance de leurs employés, peuvent compter sur une innovation algérienne : UniCoorp, qui propose, pour la première fois dans le pays, une formation digitalisée accessible partout.

Cette dernière est l’œuvre d’un jeune Algérien issu des grandes universités européennes et américaines, qui veut mettre son savoir au profit des entreprises algériennes.

Lui, c’est Adlen Berkani, responsable et fondateur d’UniCoorp. «Je suis un jeune Algérien, de retour au pays pour contribuer, comme je le peux, à son développement. J’ai fait des études d’ingénieur à l’Ecole polytechnique de Lausanne et à l’université de Cambridge. Grâce à une bourse d’excellence, je suis allé à HEC Paris pour étudier le management et me préparer à l’entrepreneuriat.

A la fin de mes études, j’ai eu l’opportunité de me rendre dans la Silicon Valley, afin de travailler sur un projet lié à l’éducation et à la formation. Notre projet s’est classé 2e et nous avons pu rejoindre le plus grand incubateur de Berkeley et lever des fonds auprès d’investisseurs pour le développer», nous explique Adlen Berkani.

Selon lui, le monde d’aujourd’hui avance à une vitesse grand V et les technologies se développent rapidement, exigeant ainsi une adaptation des entreprises, tous secteurs confondus. «De nos jours, grâce à une connexion internet, un étudiant algérien de Tamanrasset peut avoir accès au même cours qu’un étudiant américain de Harvard.

Je pars du constat qu’il n’y a donc aucune raison pour que les employés des entreprises algériennes soient moins bien formés que les employés des entreprises américaines», précise-t-il. La création de UniCoorp, ajoute-t-il, a pour but de «proposer aux entreprises algériennes des formations de qualité en ligne».



Le e-learning : une opportunité pour les entreprises

Cette solution constitue une importante opportunité pour les entreprises algériennes. «Le e-learning n’est pas complètement nouveau en Algérie. Il existe déjà des entreprises internationales qui vendent leurs cours sur catalogues. Le problème est que ces cours ne sont pas adaptés au marché algérien», souligne le jeune responsable d’UniCoorp.

«Les entreprises peuvent accéder à nos programmes de formation adaptés très facilement. Le client aura droit à un compte lui permettant d’accéder à notre site et de choisir ses formations.

La particularité de notre produit est qu’il répond à toutes les interrogations en instantané. Il y a aussi la flexibilité du système de formation, dans la mesure où l’utilisateur peut suspendre le programme et reprendre la formation plus tard là où il s’est arrêté. Nous proposons aussi des formations en anglais et en français pour permettre aux cadres des entreprises de perfectionner leurs connaissance en langues», souligne notre interlocuteur.

La solution fonctionne, ajoute-t-il, avec internet et sans connexion. «Pour certaines entreprises, nous installons notre plateforme en local sur les serveurs. Cela permet aux employés d’accéder à l’application sans connexion à internet», déclare-t-il.

Pour le moment, la start-up travaille avec de grandes entreprises algériennes. «Nous faisons des partenariats avec des instituts de formation algériens, comme l’Institut de la formation bancaire d’Alger, leader de la formation en banque. Notre deuxième étape sera de proposer nos formations aux particuliers.

Nous souhaitons proposer des formations accessibles avec le CNEPD, par exemple, avec qui nous avons signé un accord», souligne-t-il. «L’avenir, c’est le e-learning. 90% des entreprises aux USA et en Europe l’utilisent», ajoute-t-il.