Une réception a été organisée, lundi, en l’honneur des diplômés algériens des grandes écoles françaises, qui exercent aujourd’hui leur activité professionnelle en Algérie, et ce, en présence de Bernard Emié, ambassadeur de France, haut représentant de la République française en Algérie.

L’objectif était non seulement de fédérer ces anciens élèves, appelés «Alumni», dans le but de constituer un réseau d’échanges, mais aussi d’encourager les étudiants algériens à faire le choix de ces parcours d’excellence au sein des grandes écoles françaises.

France Alumni Algérie est un nouveau réseau social français lancé à Alger le 24 octobre 2015 par Mme Najat Vallaud-Belkacem, ministre français de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Il est destiné aux anciens étudiants étrangers ayant fait des études en France, qui bénéficient dès lors d’un espace de dialogue, d’accès à des offres de formation, de bourses, de stages ou d’emplois, et se tiennent informés de l’actualité culturelle et touristique française.

La France se place au 3e rang mondial en termes d’attractivité universitaire et demeure le premier pays d’accueil non anglophone. Près de 300 000 étudiants étrangers poursuivent leurs études en France chaque année.

En 2016, plus de 7000 étudiants algériens ont commencé leur cursus en France et ils sont actuellement près de 23 000 sur les bancs des établissements d’enseignement supérieur français.

La relance par Campus France Algérie (en partenariat avec la Chambre de commerce et d’industrie de Paris IIe de France) du concours d’accès aux grandes écoles françaises par le biais du «Concours SAI» a permis cette année à 14 candidats de rejoindre les meilleures écoles françaises. Ce résultat témoigne de l’intérêt des étudiants algériens pour ces compléments de formation de haut niveau.

Dans son discours de bienvenue, Bernard Emié déclarera : «Cette année, un peu plus de 21 000 étudiants algériens ont déposé un dossier dans un de nos cinq espaces Campus France en Algérie. Plus de 7000 étudiants ont accédé le mois dernier aux bancs de nos établissements d’enseignement supérieur. Je suis fier d’annoncer qu’en deux ans, nous avons doublé le nombre de visas long séjour pour études. Bravo à toutes les équipes des instituts français, de Campus France et de nos trois consulats généraux…»