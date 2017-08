Une Algérie propre

Réagissez

Nettoyer le littoral à vélo, ça vous dit ? Vous n’y avez peut-être jamais pensé, mais eux, ils l’ont fait. Ils sont les membres du club Green Bike de Annaba. Leur objectif : faire de l’Algérie un pays propre sans déchets. Au départ, un simple défi, ils ont pourtant réussi à rassembler des dizaines de personnes à chaque sortie. Ils nous en parlent.

Ils ont mené une campagne de nettoyage pendant tout le mois sacré et ils ne comptent pas s’arrêter là. Ce sont les membres du Green Bike de Annaba. Green Bike, ou Vélo vert, est un club qui œuvre pour une vie saine et un environnement propre. Les membres, amateurs de vélo, font de chaque sortie une action citoyenne en remplissant un sac de déchets. D’ailleurs, les bénévoles annabis amateurs de cyclisme du club Green Bike n’ont pas arrêté depuis le Ramadhan. Sous le slogan «Main dans la main pour un littoral propre», ces derniers se sont lancés le défi : nettoyer le littoral.

Parlez nous de Green Bike ?

Green Bike est d’abord une activité sportive. L’idée est qu’à chaque séance d’entraînements, on prend un sac de poubelle vide dans notre poche. Durant le parcours que nous faisons, on repère un endroit qui a besoin d’être nettoyé, on s’arrête, on fait le nécessaire, on prend une photo avant et après pour la poster sur la page facebook et on laisse le sac poubelle bien apparent pour que les responsables de l’entretien le ramassent et on continue notre entraînement.

D’ou vous est venue cette idée ?

Dans les pays développés, des coureurs ont constaté dans leurs parcours qu’il y a de plus en plus d’ordures qui s’accumulent dans différents endroits. Alors, ils ont pris l’initiative de nettoyer leurs parcours par eux-mêmes. Nous avons donc décidé de reproduire le même schéma chez nous. La seule différence est que nous sommes des bikeurs. Nous avons donc la possibilité de parcourir de longues distances et par la même occasion, nettoyer plus de surfaces.

Comptez-vous continuer votre activité durant l’été et même tout au long de l’année ?

Il est certain que le mouvement ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. Nous avons commencé notre action bien avant le mois sacré et plusieurs de nos missions ont été couronnées de succès. On compte donc poursuivre sur cette lancée, et ce, tout au long de l’année, surtout après avoir constaté le nombre de bénévoles intéressés par le nettoyage.

Percevez-vous de l’aide des APC ?

On ne perçoit aucune aide de l’APC, car notre club sportif Vélo Club Annaba (VCA) est un club privé. Cependant, nous avons déjà été reçus par le président de l’APC et le wali par intérim. Ils nous ont tous les deux encouragés dans notre démarche et nous incitent à continuer sur cette lancée.

Qui sont vos bénévoles ?

Au début, c’étaient les quelques sportifs du club ainsi que des amis proches. Par la suite, il y a eu un effet boule de neige, suite à la publication des photos de nos actions sur notre page facebook. Nous avons alors été étonnés de constater que de plus en plus de personnes s’intéressent à ce que nous faisons. C’est pour cette raison que désormais, avant chaque action, on publie un «événement facebook» afin que les bénévoles soient au courant en temps et en heure.

Comptez-vous élargir votre activité à l’échelle nationale ?

Plusieurs actions Green Bike ont déjà été menées au niveau national par plusieurs clubs sportifs. C’est donc déjà une action nationale. Le chemin reste encore long, mais nous sommes persuadés que nous pouvons atteindre notre objectif qui est «une Algérie propre» si tout le monde s’y met.