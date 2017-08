Un militant féru d’écologie et de peinture

Réagissez

A l’écouter parler de la nature et de la peinture, deux passions qu’il affectionne indistinctement, on décèle très vite l’ivresse sans limite qui envahit Mrah El Ansri, un écologiste de la première heure et un militant enfiévré de l’environnement.

Une passion qu’il a conquise très tôt lorsqu’il foula pour la première fois les escarpements montagneux du site préhistorique «Djorf El Alia» qui surplombe la commune d’El Ançor, sa ville natale, et qu’enlace la grande baie bleue des Andalouses.

De son fief, un parc aménagé sur les hauteurs, à quelques mètres du canyon de «Djorf El Alia», le président de l’Association de protection de l’environnement, un autodidacte avéré, féru de préhistoire, dévoile ses projets, confie ses rêves et son amour pour les animaux, particulièrement l’ânesse «Jacqueline» qu’il a vu naître, grandir et mourir. La mort subite de l’ânesse le plongera longtemps dans une profonde tristesse. Un tableau peint de ses mains, illustrant cette union, lui est dédié. Le parcours d’El Ansri est jalonné, aussi et surtout, de combats acharnés qu’il mène depuis plus de 20 années pour dénoncer les agressions sous toutes ses formes contre la nature, l’écosystème et l’environnement. En 2002, il organise un sit-in de protestation qui rassembla des centaines de jeunes, contre l’implantation des carrières d’extraction d’agrégats au sommet de Djorf El Alia.

Une «intifada», comme il se plaît à l’appeler, qui donna partiellement ses fruits. Les opérations d’explosion quotidiennes effectuées par les gérants des carrières seront désormais limitées à une seule fois par semaine. Les limites du site d’extraction qui s’étendaient jusqu’aux terres agricoles situées en contrebas, seront repoussées vers l’autre versant de la montagne. «Les effets des produits chimiques émanant des explosifs ont été dramatiques pour la santé de la population locale, d’une part, et l’écosystème, de l’autre, plus de 4500 personnes sont contaminées à l’amiante, sans parler de la déperdition des nappes phréatiques et la destruction de la faune et la flore». Ce n’est pas encore le repos du guerrier pour El Ansri, car il estime que la bataille ne sera finie qu’une fois ces carrières définitivement fermées. Entre-temps, il continue à peindre et à cultiver ses rêves, dont celui du projet d’un jardin animalier qui lui tient à cœur. «J’attends depuis 2012 une petite signature de la conservation des forêts pour mettre à exécution ce projet que je destine d’abord aux jeunes écoliers afin de les familiariser avec la nature et les animaux. L’étude est ficelée, le site quasiment aménagé».

A 60 ans passés, El Ansri garde intacte sa ferveur. Son travail de sensibilisation en direction des jeunes générations et des adultes continue jusqu’à nos jours. Des associations locales et nationales de l’environnement, les écoliers et même des étudiants français se sont rendus dans son site pour visiter le minuscule musée de préhistoire qu’il arbore fièrement et gratuitement aux visiteurs. Les toiles langoureusement peintes de ses mains, exposées pêle-mêle, ajoutent ce côté mystique au décor dans lequel baigne l’artiste-militant. «Les animaux sont les premiers à préserver l’environnement et la nature, comment se fait-il que l’homme ne puisse pas atteindre cette sagesse?» lancera-t-il, d’un air préoccupé, le regard perdu dans l’abîme qui se confond avec le lointain horizon que lézarde à peine la silhouette des îles Habibas, situées à quelques brasses au large de la baie des Andalouses.