Un capteur pour économiser l’eau dans l’agriculture

La population mondiale est en constante progression tandis que les ressources naturelles accusent une courbe descendante.

Comment faire pour garantir aux générations futures de jouir encore des richesses de la planète Terre ? L’eau et la bonne exploitation agricole sont les maîtres mots du maintien de la vie.

Mais l’eau se raréfie et devient le nouvel enjeu autour duquel se redessine la carte du monde. Miser sur la rationalité de l’utilisation de la richesse hydrique est un des moyens pour assurer aux pays une sécurité alimentaire. Et c’est là que la technologie intervient pour fournir les moyens de rationalisation de l’utilisation de l’eau dans le domaine agricole. L’un de ces moyens a été inventé par la firme américaine Edyn, conceptrice du «système de jardin intelligent, qui surveille et suit les conditions environnementales».

Son PDG, Jason Aramburu, est cette semaine à Alger pour parler de la technique de contrôle à distance du niveau d’humidité du sol et de l’eau utilisée pour l’arrosage, mais aussi pour échanger avec les étudiants algériens sur l’entrepreneuriat et les étapes à suivre pour lancer une start-up et conquérir un marché. Invité par l’Institut de management algéro-américain IMAA, l’écologiste, scientifique et chef d’entreprise, Jason Aramburu, a alerté sur le danger de l’aggravation de la diminution de l’eau potable dans les prochaines années.

«Nous nous acheminons vers une baisse du niveau de la ressource essentielle qu’est l’eau et nous devons éviter de la gaspiller, nous avons pensé à notre niveau à un système permettant aux agriculteurs de surveiller à distance et via internet, le niveau de l’eau à utiliser. Notre capteur placé à même le sol permet de collecter différentes données sur le niveau d’humidification des plants et la quantité exacte d’eau à ajouter. Le capteur transmet via internet les données collectées et l’agriculteur pourra sans se déplacer contrôler l’opération», explique Jason Aramburu, dont l’invention connaît un succès auprès des agriculteurs aux Etats-Unis, ainsi qu’en Europe et en Asie. Le scientifique indique que ce système peut permettre d’économiser 34% d’eau par an.

Outre la quantité d’eau et des engrais dans le sol, le capteur permet aussi de collecter des données sur les facteurs environnementaux. «Nous perdons entre 40 et 50 % de notre ressource à cause de l’absence d’information sur quand faut-il ajouter ou pas de l’eau et surtout quelle quantité», précise Aramburu, en notant que ce système de capteurs de données est très adéquat pour les pays de l’Afrique du Nord et subsahariens. «Nous nous intéressons certes au marché algérien, mais nous préférons prendre le temps de mieux le connaître afin d’adapter notre produit à ses besoins», nous dit Aramburu, en notant que son séjour est purement dédié à l’échange avec les jeunes Algériens sur les possibilités de concrétisation d’idées novatrices en projets d’entrepreneuriat.

Lors de sa présentation devant les étudiants de l’IMAA, le jeune Californien, Jason Aramburu, a beaucoup loué les facilitations qu’offre le modèle de la Silicon Valley aux jeunes entrepreneurs en termes de financements et de création de réseaux à travers le système Y Combinator. Il explique les étapes par lesquelles il est passé avec ses collaborateurs afin de monter leur boîte, et invite les jeunes en Algérie à croire en leurs idées et les réaliser.