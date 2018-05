Réagissez

Dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de l’environnement, qui a lieu le 5 juin de chaque année et dont le thème de cette édition est «Combattre la pollution plastique», LG Electronics Algeria a organisé récemment une campagne de nettoyage de la plage La Réserve de Raïs Hamidou, avec l’aide des bénévoles de l’association APEM et quelques riverains.

La campagne, marquée par la présence des employés de la société, fait partie de la stratégie de responsabilité sociétale des entreprises (RSE), conformément aux directives de LG Electronics qui célèbre cette journée à travers le monde durant 24 heures non-stop. Représentant le plus grand événement annuel pour une action environnementale positive, cette Journée mondiale crée une opportunité idéale pour des programmes d’activation RSE robustes, afin de comprendre l’importance de l’environnement et de la biodiversité.

Dans un communiqué de presse dont une copie a été adressée à El Watan, il est mentionné que «depuis 2010, LG Electronics, et conformément au slogan Life’s good, célèbre la Journée mondiale de l’environnement en proposant des activités bénévoles pour ses employés dans le monde entier».

En tant que membre de longue date du Programme des Nations unies pour l’environnement (PNUE), LG Electronics diffuse la vidéo de la Journée mondiale de l’environnement (WED) sur son Afficheur LED au New York City Times Square tout au long du mois de juin et participe à des activités environnementales avec ses employés à travers le monde. LG veut être un acteur de la transition vers l’économie verte.

Tout en préservant la dynamique dans toute la région, en termes de soutien au thème de cette année qui est la pollution plastique, et dans l’esprit de se rencontrer pour une cause commune, les employés de LG dans toute la région se sont connectés à travers de nombreuses activités environnementales et de groupes qui auront un impact positif sur les communautés dans lesquelles ils opèrent.

La hausse de la consommation de plastique s’accompagne d’une augmentation de leurs déchets plastiques. Cela soulève des problèmes liés à l’environnement : les plastiques usagés connaissent plusieurs destins : abandonnés dans la nature, mis en décharge, incinérés et, au mieux, recyclés. Ils persistent longtemps dans la nature, et de plus, les pesticides, colorants, métaux lourds, entrant dans leur composition sont libérés lors de la dégradation au cours du temps.

LG Electronics a développé, dans chacune de ses familles de produits, des technologies exclusives et innovantes afin de répondre de manière proactive aux problématiques liées à l’environnement.