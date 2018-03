La webradio pour la sensibilisation

Réagissez

Parce que l’environnement est une priorité pour la qualité de vie et l’avenir de la planète, l’association nationale Femmes en communication (FEC) lance un nouveau projet sur le thème de l’environnement.

A travers son site, FEC propose une nouvelle rubrique dédiée à l’environnement. Le projet «Femme-Media et Environnement» a pour objectif de sensibiliser les femmes à de nouvelles pratiques en faveur de l’environnement. Il s’agit de découvrir les grands projets qui sont déjà en place avec des opérateurs économiques, des acteurs de la société civile qui activent pour l’environnement, les porteurs de projets liés à l’environnement en Algérie.

Le projet consiste en la formation de journalistes dans la communication environnementale. Des journalistes stagiaires qui reçoivent des formations au niveau de FEC et qui produisent des émissions diffusées sur sa webradio de : http://voixdefemmesdz.com/fr/ La première émission a été consacrée au remplacement des bouteilles en plastique, qui sont un danger pour l'environnement, par des gourdes et les sacs en plastique par des couffins. Les émissions traitent des pratiques pour la préservation de l’environnement, la réglementation relative à l’environnement, les projets innovants, la recherche, les actions des femmes pour l’environnement, comme le «zéro déchets», la réduction des déchets, les nouveaux comportements qui doivent être généralisés au sein de l’espace familial par le biais des femmes. «Femme-Media et Environnement» est une initiative de la coopération belge «CTB» en partenariat avec le ministère algérien de l’Environnement et des Energies renouvelables.