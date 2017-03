L’Etat impuissant face aux agresseurs du patrimoine forestier à Tipasa

Réagissez

Le patrimoine forestier est en péril (Tipasa)

Une superficie totale estimée à six hectares a fait l’objet d’agression au niveau de la commune de Tipasa en 2016, selon une source de l’administration des forêts de la wilaya.

Ces agressions sont encouragées par l’impuissance de l’administration locale, censée sévir contre ceux qui abattant les arbres et occupant illégalement des terres relevant du domaine de l’Etat, pour construire leurs résidences.

Malheureusement, les services de la gendarmerie nationale n’ont pas été saisis par les concernés, afin de mener des enquêtes et dévoiler la vraie identité de ces « destructeurs ». La surface du patrimoine forestier dans la wilaya de Tipasa a diminué d’une façon drastique. Les forêts d’Ouzakou, Si Abdelhak, Si Athmane, Si Djillali, de Zouaoui… qui se trouvent sur le territoire de la commune de Tipasa constituent les espaces forestiers les plus convoités que ce soit par de simples citoyens, des entrepreneurs ou autres responsables influents.

La ville de Tipasa où se trouvent l’ensemble des services chargés de l’application des lois de la République, enregistre, à la surprise générale, un développement effrayant des constructions illégales qui défigurent complètement le tissu urbain, pourtant classé sur la liste du patrimoine culturel mondial de l’UNESCO depuis 1982.

« Malgré les arrêtés de démolition des constructions illicites, nous sommes dans l’incapacité d’exécuter les décisions. Ces gens là arrivent toujours à obtenir gain de cause auprès de la justice, ce qui explique le nombre effarant des constructions illégales qui avaient vu le jour dans la ville de Tipasa », révèle un responsable local.



Complicités locales !

L’administration des forêts se contente d’établir les constats. Les autorités locales (APC, daïra de Tipasa, Conservation des forêts) se confinent dans un étrange silence, par crainte des représailles. Interrogé par nos soins lors de sa dernière visite dans la wilaya de Tipasa, sur les agressions violentes contre le patrimoine forestier à Tipasa, Abdelkader Ouali, ministre des Ressources en Eau et de l’Environnement, nous a répondu : « Il y a une administration au niveau de la wilaya qui est chargée de la gestion et de la protection du patrimoine forestier, nous ne pouvons pas intervenir dans ce cas précis ». Abdelkader Ouali avait pourtant insisté dans son allocution sur la protection de l’Environnement et l’article 19 de la Constitution.

Pour sa part, Chelghoum Abdeslam, ministre de l’Agriculture et de la Pêche a déclaré à El Watan, lors d’une visite à Tipasa : « je sais que la situation en matière d’agression contre les forêts a pris une grande ampleur, mais que voulez-vous que nous fassions …».

Les deux membres du gouvernement ont évité de donner une réponse claire et afficher leur détermination à mettre fin aux atteintes contre le patrimoine forestier en péril. « L’Etat garantit l’utilisation rationnelle des ressources naturelles ainsi que leur préservation au profit des générations futures. L’Etat protège les terres agricoles…. », lit-on dans l’article 19 de la Constitution. Mais alors pourquoi les fonctionnaires locaux affichent leur incapacité à appliquer les lois ? Les mauvaises langues parlent de complicités locales !