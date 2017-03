Et s’il y avait une vie sur les autres planètes ?

Réagissez

La semaine dernière, des astronomes ont découvert un système de sept planètes de la taille de la Terre. Avec potentiellement de la vie. Les explications d’un expert du Craag.

Une découverte très importante

Depuis la première découverte d’exoplanètes (planètes situées en dehors du système solaire) en 1995, on n’en avait jamais détecté autant de la taille de la Terre – leur diamètre varie entre 0,76 et 1,3 fois le diamètre de notre planète. «Les astronomes ont déjà découvert auparavant des systèmes planètes avec plusieurs planètes comme HR8799 qui contient quatre planètes et se trouve dans la constellation de Pégase», précise Djounaï Baba Aïssa, attaché de recherche en astronomie au Craag (Centre de recherche en astronomie, astrophysique et géophysique). «Ces planètes sont gazeuses et ont la taille de Jupiter. La plus proche tourne en 40 ans et la plus lointaine en 400 ans !»

Cette découverte dit aussi que l’amélioration progressive des techniques d’observation avec les instruments actuels et la construction de nouveaux télescopes plus puissants «va nous permettre de trouver d’autres systèmes planétaires dans notre galaxie, et par extrapolation nous pourrons dire qu’il en existe de même dans les autres galaxies», poursuit le chercheur qui, entre 2007 et 2008, a travaillé à l’Observatoire de Grenoble sur le thème de la détection des exoplanètes par méthode directe.

Il pourrait y avoir de la vie (telle que nous la connaissons) sur ces planètes…

Trois d’entre elles pourraient abriter des océans d’eau liquide, et donc potentiellement de la vie, affirme la revue Nature. D’autant que les températures à la surface de ces planètes sont assez proches de celles de la Terre. «Nous savons que l’eau liquide est la base de toute vie sur Terre.

En extrapolant par rapport à notre Terre, les exobiologistes pensent qu’il existerait d’éventuelles formes de vie sur des exoplanètes de la taille terrestre et qui peuvent contenir de l’eau liquide à leur surface», souligne Djounaï Baba Aïssa en nuançant toutefois : «Mais ceci n’est pas une condition sine qua non, car nous pensons que la vie peut exister dans d’autres corps célestes comme par exemple la planète Mars, plus petite que la Terre, le satellite Europe de Jupiter, qui possède un océan liquide salé sous sa croûte de glace de 20 kilomètres d’épaisseur, ou encore le satellite Titan de Saturne, qui possède des mers et des rivières d’hydrocarbures.»

Pour que la vie soit possible sur ces exoplanètes, les astrophysiciens doivent nécessairement «détecter la signature spectrale de cinq molécules-clés : l’eau H2O, le dioxyde de carbone CO2, la molécule d’oxygène O2, l’ozone O3 et le méthane CH4 avec les mêmes proportions que sur notre planète.»

D’autres éléments doivent aussi être réunis, comme «la métalicité de l’étoile [richesse en éléments lourds : fer, magnésium, calcium etc.], la stabilité de l’étoile du point de vue masse et rayonnement, la position de l’exoplanète dans la zone d’habitabilité, l’existence d’une atmosphère, l’existence de l’eau liquide, etc.]». Et surtout, il faut beaucoup de temps. «Il a fallu plusieurs milliards d’années pour que la vie puisse évoluer de la vie monocellulaire à pluricellulaire et plus de 600 millions d’années après pour que l’homme puisse apparaître !», rappelle le chercheur.

... Ou peut-être une autre forme de vie ?

Si les éléments nécessaires à la constitution d’une vie semblable à la vie sur Terre sont complexes à réunir, il pourrait y avoir «de fortes chances de découvrir une vie aussi primitive soit-elle», admet Djounaï Baba Aïssa. «Il suffit de voir la planète Mars. Il y avait beaucoup d’eau liquide sur cette planète, il y a quatre milliards d’années.

Aujourd’hui, l’eau se trouve à l’état de glace sous sa croûte. La vie aurait pu se développer à l’échelle microscopique à cette époque reculée. Nous pourrions donc trouver d’éventuelles traces de cette vie éteinte ou encore existante si d’autres sondes plus sophistiquées et plus spécifiques étaient envoyées sur la surface martienne pour faire un carottage aux endroits propices à une éventuelle vie passée.»

À seulement 40 années-lumière

Elles se trouvent dans notre galaxie à seulement 40 années-lumière. Elles tournent autour d’une étoile naine, dix fois plus petite que le soleil, peu lumineuse et ultra-froide, appelée TRAPPIST-1, du nom du programme dans le cadre duquel elles ont été découvertes (TRAnsiting Planets and Planetesimals Small Telescope). Mais elles sont plus proches de leur étoile que la Terre l’est du soleil. Selon les statistiques, il existerait plusieurs milliards d’exoplanètes de type terrestre dans notre galaxie.

«Statistiquement, nous savons qu’il y a plus de 10 puissances 23 exoplanètes dans l’univers observable ! Si nous étudions certaines exoplanètes qui ressemblent à la Terre, nous aurions de fortes chances de trouver de la vie. Si tel était le cas, étudier cette nouvelle vie extraterrestre nous aidera sûrement à comprendre comment la vie s’est enclenchée et développée sur Terre !», ajoute le chercheur.

Un spectacle de coucher de soleil

Qu’elles sont de nature tellurique : cela signifie qu’elles sont solides et composées en partie de roches. Comme l’étoile n’est pas très lumineuse, elles sont aussi peu éclairées. «Le spectacle sur ces planètes doit être assez beau», selon Amaury Triaud, co-auteur de l’étude. Cela doit ressembler un peu «à la fin d’un coucher de soleil».

En revanche, à la différence de la Terre, certaines présentent toujours la même face à leur étoile et ne connaissent donc pas de rythme jour/nuit. «Celles qui présentent la même face à leur étoile sont celles qui en sont très proches. Dans ce cas, nous parlons de synchronisation entre la rotation de la planète autour d’elle-même avec la durée de la révolution autour de l’étoile», précise le spécialiste des occultations stellaires par astéroïde. Comme c’est le cas de la Lune avec la Terre.