Réagissez

Pas de bonne gestion des déchets sans la mise en réseau des communes

Les participants au colloque international sur l’intelligence territoriale, ouvert la semaine dernière à Béjaïa, ont insisté sur l’intérêt d’une mise en réseau des communes, aussi bien à l’échelle régionale que wilayale, notamment en termes de renforcement et de leurs moyens et de leurs compétences, afin de peser fortement sur les questions environnementales, dont, entre autres, la gestion de leurs déchets. «Un réseau intercommunal d’intelligence territoriale est une exigence de l’heure, pour espérer forger des solutions mutualisées et fédérer les énergies pour aller dans le sens de la concrétisation du principe de production de zéro déchet», a soutenu M. Saïdani, recteur de l’université de Béjaïa, plaidant pour une autre façon de faire s’agissant de la gestion et du traitement des déchets, qu’ils soient ménagers ou industriels.

De son point de vue, le développement de l’économie nationale, qui a fait un bond en avant appréciable, a marqué paradoxalement beaucoup de retards en la matière, relevant, à titre d’exemple, qu’au moment où le concept de centre d’enfouissement technique et la technologie qui lui est associée présente un intérêt désuet en Europe, le pays n’arrive pas encore à installer les siens. «L’exemple de l’ouvrage de Sidi Bouderham, à Béjaïa, qui a toujours les pieds dans le ciment, et ce, depuis une décennie, en est la parfaite illustration», a-t-il fait valoir, émettant une opinion identique concernant la technique de l’incinération qui, à ses yeux, reste fort coûteuse et, de plus, pose un problème de par ses propres déchets, les filtres des incinérateurs, exigeant par ailleurs des traitements délicats. Aussi, préconise-t-il, une approche innovante, qui favorise une gestion plus pragmatique qui réduise la production de déchets ménagers, leur recyclage et participe à la diminution des volumes enfouis ou incinérés. A l’évidence, au-delà de la solution collective à mettre en œuvre, la question de la sensibilisation générale aux questions de l’environnement, paraît primordiale, couplée à un plan régional d’élimination adaptée des déchets.



Début encourageant du tri sélectif à Oran

La généralisation de l'opération tri sélectif des déchets recyclables, projet visant les ménages, connaît un franc succès à Oran, avec un tri dépassant les 80%, se sont réjouis des responsables du centre d’enfouissement technique de la capitale de l’Ouest algérien. Cet établissement public à caractère industriel et commercial (EPIC), encouragé par la réussite de cette action, a décidé une nouvelle fois d'instaurer l’opération dans trois nouvelles cités militaires, selon l’APS. Ces trois nouvelles expériences s’ajoutent aux 16 autres déjà faites auparavant et qui ont une interaction positive par les habitants, avec un taux de tri dépassant les 80%, précise-t-on de même source. La généralisation du tri sélectif des déchets recyclables visant les ménages, premier maillon de la chaîne pour la récupération des produits recyclables et valorisables, avait été lancée il y a quelques mois à Oran au niveau de deux quartiers pilotes, à savoir AADL Pépinière et Akid Lotfi.



Une zone d’activités dédiée au tri à Corso

Des préparatifs sont en cours à Boumerdès, en vue de la création d’une zone d’activités exclusivement dédiée au tri, traitement et recyclage des déchets solides et ménagers, dans le périmètre du Centre d’enfouissement technique des déchets (CET) de la ville de Corso, à l’ouest du chef-lieu de wilaya, a confié le wali à l’APS. La création de cette zone d’activités, première du genre à l’échelle nationale, est inscrite au titre de la nouvelle stratégie de la wilaya. Cette zone fera office de groupement d’entreprises spécialisées dans différents aspects liés à la collecte, le tri et le recyclage des déchets, qui seront regroupées dans un seul lieu, et dont la tâche de chacune sera complémentaire à celle de l’autre.