Accueillie hier à l’émission «L’Invité de la rédaction» de la Chaîne 3 de la Radio algérienne, Nahla Dina Kheddache, chef de projet énergie renouvelable au ministère de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, a précisé que la très lourde facture de consommation d’énergie s’est élevée à 27 milliards de dinars, en 2017, soit 5% du budget de fonctionnement des communes et 8% de la consommation nationale. L’intervenante explique que le poste «le plus énergivore est constitué par l’éclairage public, lequel représente 56% du total de la consommation d’énergie, suivi de l’exploitation des forages hydrauliques (11%), des mosquées et des écoles primaires». Elle relève que «10 wilayas utilisent à elles seules 58% de la consommation totale des communes, citant celles d’Alger, Sétif, Mostaganem, Oran, Adrar, M’sila, El Oued, Béjaïa, Tlemcen et Biskra».

UNO : «Non au sac en plastique»



n L’entreprise Numidis, filiale grande distribution du groupe Cevital, connue sous l’enseigne UNO, hypermarchés, supermarchés et magasins de proximité, participe à la Journée mondiale de l’environnement dans le but de sensibiliser ses clients et le grand public sur les effets néfastes du sac en plastique sur l’environnement. Il a été procédé à la suppression des sacs plastiques à usage unique des caisses depuis février dernier. Cette journée correspond à sa cause, offrant à ses clients des sacs réutilisables en caisse afin de les encourager à revenir avec pour leurs prochaines courses. Ce sac réutilisable est échangeable gratuitement et à vie en cas d’usure, le client doit seulement le rendre en magasin et il recevra un autre sac neuf. En 4 mois depuis la suppression des sacs plastiques en caisse, on a pu éviter la propagation d’un peu plus de 6 millions de sacs plastique dans la nature, ce qui équivaut à 30 tonnes de déchets plastique. Avant le 1er février 2018, un seul client prenait en moyenne entre 5 à 6 sacs en plastique à usage unique par passage en caisse ; aujourd’hui, cette consommation a diminué de 75% grâce aux sacs recyclables et réutilisables.



Les énergies renouvelables, priorité nationale



En 2015, le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, avait placé au rang de «priorité nationale» le programme national de développement des énergies renouvelables, lors d’un Conseil ministériel qui lui était consacré. Le programme national de développement des énergies prévoit une production, à l’horizon 2030, de l’équivalent de 22 000 MW d’électricité de source renouvelable, correspondant à 27% de la production nationale, ce qui réduirait la consommation d’énergie fossile de 9% et permettrait la réalisation d’une économie de près de 240 milliards de mètres cubes de gaz naturel, qui pourront être orientés vers l’exportation. Ce programme repose sur le développement du solaire photovoltaïque, de l’éolien, de la cogénération, de la géothermie et de la biomasse, ainsi que l’intégration de mesures d’efficacité énergétique dans les secteurs de l’agriculture, l’habitat, le transport, l’industrie et le tourisme, mais aussi l’encouragement à la création d’une industrie locale spécialisée (la production de lampes solaires et des chauffe-eau solaires).