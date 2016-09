Deux initiatives algériennes sélectionnées par l’UE

Réagissez

C’est encourageant. Activant dans la protection de l’environnement dans le village de Takerboust, dans la wilaya de Bouira, l’association Thazmurth vient de proposer une initiative louable visant à réduire davantage la pollution engendrée par l’industrie oléicole.

L’initiative qui porte sur «La valorisation des déchets oléicoles pour la production de compost» a été sélectionnée dans le cadre du programme Switch Med de l’Union européenne (UE). «Au moins 16 des 160 initiatives présentées aux ateliers de formation du programme Switch Med, financé par l’Union européenne, vont recevoir un support supplémentaire sur une période de 6-12 mois», explique la délégation de l’UE en Algérie dans un communiqué. Selon la même source, les initiatives sélectionnées recevront une assistance et un support technique pour répondre aux besoins techniques de l’initiative.

«De plus, ils feront partie de la plate-forme Switchers et recevront un support pour développer une campagne crowdfunding, si nécessaire», ajoute la même source. «L’initiative de l’association Thazemourth contribue à réduire le volume des déchets et la pollution lors de la production de l’huile d’olive en transformant les sous-produits en compost qui peut être utilisé pour l’agriculture». La deuxième initiative sélectionnée est cette du collectif Torba, visant à promouvoir la sensibilisation des consommateurs algériens afin de vivre d’une manière plus durable et saine, dans le respect de la terre, de la nature et de l’homme.

Ce collectif a créé la première association pour maintenir l’agriculture locale. «Il est un moyen de connecter directement les agriculteurs avec les consommateurs qui ont choisi d’acheter des produits plus sains et locaux. À cette fin, le collectif Torba se réunit tous les vendredis à 11 heures au marché Torba-Filaha (Fayet Club) à Ouled Fayet à Alger, où sont vendus les différents produits du terroir et où sont distribués les produits frais de l’Association pour le maintien de l’agriculture paysanne (AMAP) Alger», précise la même source.

Le programme Switch Med, rappelons-le, vise à former 2 700 entrepreneurs, dont l’objectif est de fournir les fondements et la structure nécessaires au développement de solutions d’entreprise durables. Les formations ont lieu en Algérie, Egypte, Israël, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.