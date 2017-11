Absence remarquée de l’Algérie

Réagissez

La parole de l’Algérie a été absente lors de cette conférence d’envergure internationale, alors que de nombreux ministres et hauts responsables maghrébins, notamment marocains et tunisiens, y ont pris part et exprimé les visions de leurs pays en matière d’environnement et de développement durable.

Voulant connaître les raisons d’une telle absence, El Watan a posé la question à l’initiateur de ce projet, Renaud Muselier. Voici sa réponse : «L’Algérie a été invitée, le consul général d’Algérie à Marseille était hier à la table de réunion (tenue lundi en préparation de la conférence, ndlr). Il a excusé le wali d’Alger qui voulait venir, mais n’a pas pu car il est en pleine campagne électorale.»

A noter que notre pays a été, néanmoins, représenté dans quelques ateliers de travail par des membres de la société civile, à l’instar de Tamani Bataouche, adhérente à Torba, une association pour le maintien de l’agriculture paysanne.

Dans sa contribution, elle a raconté l’expérience de l’agro-écologie en Algérie et expliqué son importance en tant qu’activité économique luttant contre les causes du réchauffement climatique qu’engendre l’agriculture industrielle (OGM, pesticides, engrais chimiques, mécanisation de la production et circuits longs de distribution). «L’agriculture biologique, précise-t-elle, nous assure à la fois une santé, une économie et un environnement sains.»