Voyage d’information du 15 au 21 septembre en Allemagne

DZTrade organise, en collaboration avec EurlGerman Access, un voyage d’information dans le domaine automobile du 15 au 21 septembre 2017 à Francfort, a indiqué un communiqué des deux entreprises. Au programme, une matinée d’information ayant pour thème le potentiel de la production locale et la sous-traitance, suivie par la visite du Salon IAA, le Salon de référence le plus important au monde dédié à la mobilité, le transport et la logistique. La même source indique que le marché automobile allemand a enregistré en 2016 sa deuxième meilleure performance et son plus haut niveau de ventes depuis 2009. Selon les chiffres publiés par l’Agence fédérale de l’automobile KBA, les immatriculations de voitures neuves en Allemagne se sont élevées à 323 952 unités en mai et 1 459 333 voitures neuves ont été immatriculées dans le pays sur les cinq premiers mois de l’année, soit une progression de 4,7% sur un an.

En contrepartie, le marché automobile algérien a connu au cours de ces dernières années une instabilité. Notons que l’année 2012 a marqué spécialement ce secteur en affichant 605 000 véhicules importés et une facture d’importation de plus de 8 milliards de dollars. En 2014, les ventes ont baissé de près de 30%, à 420 000 unités, pour une facture d’importation de 5,7 milliards de dollars. Le nombre de véhicules importés en 2015 a chuté en force, atteignant 265 000 unités. Convaincu de la force technologique de l’Allemagne dans le domaine de l’automobile, l’Algérie pourra bénéficier de l’expérience et du savoir-faire allemand afin de développer ses propres technologies et surtout assurer l’essor de la sous-traitance automobile nationale. Dans ce cadre, des visites d’entreprises et d’usines seront programmées, telles que l’usine de fabrication de VW Mercedes, ainsi que des entreprises actives dans la sous-traitance, dans les différentes villes suivantes: Francfort, Brème, Wolfsburg et Hanover. Lors de cette édition du Salon IAA, des technologies seront exposées afin de démontrer le pouvoir innovateur et le potentiel de l’industrie automobile. Ces expositions satisferont les exigences des clients par rapport à la qualité, la sécurité, le confort et le design, estime la même source.