Volvo XC40 élue voiture de l’année 2018

Réagissez

Le XC40, du constructeur automobile suédois Volvo, a succédé au SUV de Peugeot, le 3008, en étant désigné voiture européenne de l’année. C’est une première dans l’histoire pour la marque suédoise Volvo.

Le nouveau modèle de Volvo a devancé six autres finalistes : Alfa Romeo Stelvio, Audi A8, BMW série 5, Citroën C3 Aircross, Kia Stinger et Seat Ibiza. Le Suv XC40 a été élu par un jury composé de 60 journalistes, issus de 23 pays européens avec un total de 325 points. On retrouve ensuite la Seat Ibiza (240 points), la BMW Série 5 (226 points) ou encore la Kia Stinger (201 points).

Propriété du groupe Ford jusqu’à la crise de 2008, la marque suédoise a été cédée au chinois Geely après la crise qui a secoué l’automobile américaine.

Un deal de 1,8 milliard d’euros qui a permis à Volvo de revivre, car le groupe chinois a injecté plus de 11 milliards de dollars dans l’affaire pour développer de nouveaux produits.

C’est ainsi qu’à partir de 2015 Geely sort les modèles XC90, XC60, V90, S90 et, puis aujourd’hui, ce XC40 qui cartonne sur le marché. Le succès du XC40 se traduit également dans les ventes de véhicules neufs, puisque Volvo a enregistré une hausse de 7% avec 570 000 exemplaires vendus.