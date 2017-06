Réagissez

La nouvelle Volkswagen Polo 6 est arrivée, elle a été dévoilée le 16 juin denier par le constructeur allemand. Elle a fait sa révolution.

Plus grande, avec plus de 4 m de long, la sixième génération de Polo arrive avec de nombreux équipements technologiques et de nouvelles motorisations. Produite depuis 1975, la VW Polo a contribué à définir et à repousser les limites du segment B, celui des voitures citadines polyvalentes. Elle se vend régulièrement à plus de 700 000 unités/an. La nouvelle version de la Polo vise à se détacher davantage de la concurrence. «C’est une voiture qui est parfaitement de son temps, à la fois visuellement et technologiquement», explique Klaus Bischoff, directeur du design de Volkswagen.

La nouvelle Polo repose sur la plate-forme MQB A0. Cette base a désormais modifié son gabarit. La Polo 6 est longue, elle a atteint désormais 4,05 m de long (+ 8 cm) et plus large, 1,75 m (+ 7 cm). En terme de technologie, la nouvelle Polo est le seul modèle de son segment à proposer un poste d’instrumentation à affichage entièrement numérique (Active Info Display). Grande progression pour ce qui est d’équipements de sécurité.

Le constructeur allemand équipe sa nouvelle citadine d’un régulateur de vitesse adaptif, de l’alerte d’angles morts, le freinage d’urgence en ville avec détection de piétons, l’assistant de franchissement de ligne et de l’aide au stationnement semi-automatisées Park Assist. Sous le capot de la nouvelle Polo, il sera possible de choisir entre neuf moteurs différents. Mais la nouveauté, c’est l’arrivée d’un 1.0 TGI de 90 chevaux fonctionnant au gaz naturel.

En essence, la nouvelle Polo dispose d’une large palette de motorisations, allant du 1.0 l MPI de 65 ch et 75 ch au 1.5 l TSI de 150 ch et, pour la GTi, le 2.0 l TSI de 200 ch associé à une boîte double embrayage. Pour le diesel, deux blocs sont disponibles : le 1.6TDI de 80ch, et le 1.6 TDI de 95 ch. A noter que la nouvelle Polo sera commercialisée après le Salon de Francfort 2017, soit après le 14 septembre prochain.