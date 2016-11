Volkswagen investit en Algérie

Réagissez

L’implantation d’une usine Volkswagen en Algérie est désormais réalité.

Le groupe Volkswagen a validé sa participation dans le projet de montage de véhicules de ses marques en Algérie (projet Sovac Algérie), selon des sources proches de ce dossier, rapportées par le site en ligne TSA, et que nous avons confirmé auprès de nos sources du groupe Sovac.

Le conseil de surveillance du groupe a validé sa participation dans le capital de la future usine algérienne du géant allemand de l’automobile. Après les filiales du groupe (Seat, Volkswagen, Skoda) et la direction, c’est au tour du conseil de surveillance de valider définitivement une participation de la marque allemande dans son usine algérienne.

Du coup, la participation du groupe Volkswagen à ce projet ne sera pas qu'un apport technologique, mais bien plus, il sera désormais un partenaire à part entière. C’est la première participation du groupe allemand au Maghreb où il n’a jamais réalisé ce type de projet.

Le Maroc, qui a accueilli tant de constructeurs sur ses terres, n’est jamais parvenu à convaincre ce grand groupe automobile de s’installer dans le royaume. C’est dire que les Allemands ont pris leur engagement pour ce type d’investissement envers l’Algérie. Cela étant, une délégation du groupe Volkswagen est attendue le 27 novembre à Alger pour parapher le protocole d’accord final qui porte sur le lancement de la production de véhicules en Algérie. La cérémonie de signature aura lieu au ministère de l’Industrie et des Mines.

Le groupe Volkswagen voulait dès le début entrer dans ce partenariat pour la fabrication de plusieurs types de véhicules. Et les marques Seat, Volkswagen et Skoda du groupe Volkswagen ont donné leur accord pour que leurs modèles soient aussi montés dans cette usine. Pour ce grand projet, dont l’implantation est prévue à Relizane (Ouest algérien), le groupe Volkswagen s’est associé à son distributeur algérien Sovac pour la réalisation de cette usine qui produira 100 000 véhicules par an avec un investissement de 170 millions d’euros. La sortie de la première voiture des chaînes de montage de cette usine est prévue pour la fin du premier semestre 2017.

Pour ce qui est des modèles, le groupe Volkswagen comptait produire la Polo classique, la Skoda Octavia et le pick-up Amarok pour le marché local et même pour l’exportation. Le constructeur allemand envisageait même de procéder, à moyen terme, à la fabrication de pièces de rechange en Algérie, en plus d’autres projets.