Volkswagen Algérie a annoncé la disponibilité de trois de ses modèles dans ses showrooms, dont le nouveau. Le lancement officiel en Algérie a été fait lors du dernier Salon de l’automobile d’Alger. «La nouvelle Passat est désormais disponible en commande d’arriver dans les showrooms Volkswagen de l’ensemble du réseau Sovac», annonce Volkswagen dans communiqué parvenu à la rédaction. Les commandes sur la star des berlines devaient commencer avant-hier dans les showrooms de la marque allemande. En attendant d’être découverte par les clients, Volkswagen rassure qu’il s’agit de la Passat «la plus innovante, connectée, efficace et sûre, charismatique, exclusive et plus que jamais dynamique de tous les temps, incarnant la huitième génération du best-seller, construit à presque 22 millions d’exemplaires depuis 1973». La Passat sera disponible en en seul bloc moteur 1.8 TSI 180 CH et sera déclinée en plusieurs finitions : Business, Comfortline et Comfortline DSG, et Carat DSG. Volkswagen La nouvelle Passat se distingue par un niveau d’équipement très élevé dès sa première finition. D’autres modèles de la marque Volkswagen seront également disponibles à la vente. Le Tiguan, le 4X4 par excellence sera disponible dans ses trois finitions Sport, Rline et Lounge. Pour ce qui est de la Nouvelle Jetta, elle sera présentée en deux finitions, Comfortline et la toute nouvelle finition.