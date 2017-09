Voitures autonomes : Intel et Waymo renforcent leur collaboration

Réagissez

La branche conduite autonome de Google et le fabricant de processeurs Interl, qui travaillent ensemble depuis 2009, viennent de renforcer leur collaboration afin de développer un système Hardware plus puissant pour les véhicules autonomes de Waymo.

Brian Krzanich, le CEO d’Intel, le spécialiste des microprocesseurs, a annoncé le 18 septembre 2017 avoir investi plus d’un milliard de dollars dans l’Intelligence Artificielle (IA), aussi bien pour la recherche et développement que pour des partenariats avec des entreprises, des gouvernements ou des chercheurs. Le patron d’Intel annonce également un partenariat avec Waymo, la division du groupe Alphabet (maison-mère de Google) dédiée aux voitures autonomes. Intel fournit déjà à Waymo la tehnologie pour le traitement des données de capteurs, la connectivité et les autres types de calculs pour les Chrysler Pacifia. Intel met en avant le fait que les voitures de Waymo ont roulé presque 5 millions de kilomètres aux Etats-Unis, soit plus que n’importe quelle autre flotte de véhicules autonomes.

Cette fois, c’est pour développer directement en interne un système hardware plus puisant et efficace. Cette alliance avec Waymo est une victoire de taille pour Waymo qui compte déjà comme partenaires BMW et Fiat Chrysler. Le constructeur Renault pourrait lui aussi bénéficier de cette technologie pour ses futures voitures autonomes.